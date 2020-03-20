İstanbul trafiğinde Koronavirüs etkisi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve vatandaşara yapılan "Evde kal" çağrısıyla birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 25’e kadar düştü.



Cuma günü sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 25 oranına kadar düştü.



Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.



