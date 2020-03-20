T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

İstanbul trafiğinde Koronavirüs etkisi

20 Mart 2020 08:34

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve vatandaşara yapılan "Evde kal" çağrısıyla birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 25’e kadar düştü.

Cuma günü sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 25 oranına kadar düştü.

Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

ETİKETLER

İstanbul trafikKoronavirüsTürkiyeistanbul trafiğitrafik yoğunluk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24