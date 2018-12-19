 İSTANBUL-ŞİLE'DE MÜRETTEBAT KURTARILIYOR - 2

- GERİLEN İPLE KIYIYA ÇEKİLEN BİR MÜRETTEBATIN ELİNDEKİ BAVUL DİKKAT ÇEKTİ
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA
Şile\'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.
Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor. Gemideki gerilen iple kıyıya çekilen mürettebattan birinin elinde bavul olduğu görüldü
Görüntü Dökümü:
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-Güvertede bekleyen mürettebat
-Kıyıya iple çekilen mürettebat
-Bavulla kurtarılan mürettebat