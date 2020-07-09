İstanbul Emniyeti’nde ikinci tayin dalgası

Haber Analiz - T24 Ankara

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı Ankara’da Genel Müdür Yardımcılığı'na atayarak görevden alan İçişleri Bakanlığı, dün gece yarısı gerçekleştirdiği tayinlerle İstanbul Emniyeti’ndeki müdür kadrosunun üçte birini değiştirdi. İstanbul dışına ataması yapılan atamaların ortaya çıkmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal’ın “Birçok kişide aynı şekilde sanki bir hükümet değişikliği olmuş gibi doğuya gönderilmiş” şeklinde tweet atması dikkati çekti. Atamalar çerçevesinde, Ankara’da pandemi döneminde bir villada alem yaptığı iddiasıyla açığa alınan polis müdürü F.E., Nevşehir’e tayin edildi. İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talebi doğrultusunda 4 polis müdürü Adana’dan İstanbul’a atandı.

Emniyet teşkilatında bir süredir hazırlıkları devam eden 2.sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri arasında yer alan rütbelerdeki polis müdürlerinin 2020 yılı tayinleri dün gece açıklandı. Daha önce yapılması planlanan ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde kısa süre önce gerçekleşen görev değişimi nedeniyle geciken tayinlerde, doğudan batıya, batıdan doğuya, batıdan batıya ve doğudan doğuya tayinler gerçekleştirildi.

İstanbul’da ikinci dalga

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın Ankara’da Genel Müdür Yardımcılığı'na atanarak yerine Zafer Aktaş’ın bu göreve gelmesi sonrasında tüm gözler İstanbul Emniyeti’ne çevrilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’nca yapılan planlamaların, sırasıyla genel müdür yardımcısı Ahmet Şengün, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayından geçmesi sonrasında yayımlanmasıyla beraber gece yarısından itibaren emniyet kulislerinde dalgalanmalar başladı.

Tayinler çerçevesinde İstanbul Emniyeti kadrosundaki 120 dolayındaki emniyet müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe emniyet müdürlerinden 40’ı kadro dışına atandı. Atamaların büyük kısmı İstanbul dışına yapıldı. Kimi polis müdürleri doğu kentlerine bazıları ise batı kentlerine tayin edildi. Sadece 4 polis müdürü İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu müdürlüğüne atandı.

Atamalar çerçevesinde 18 il emniyet müdür yardımcısı, 13 şube müdürü ve 9 ilçe emniyet müdürü yer aldı.

Çalışkan’ın ekibine tasfiye

İstanbul dışına tayin edilenlerin bazılarının görevden alınan Mustafa Çalışkan’ın yakın ekibinde yer alması dikkati çekti. Terör ve asayiş birimlerinde henüz bir değişiklik olmazken, İstanbul’da özellikle mafya ve suç örgütleriyle mücadele eden organize suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, kaçakçılık suçlarıyla mücadele gibi birimler ile İstanbul’un yeni havalimanı ve şehir içi trafikte görevli hem emniyet müdür yardımcıları, hem de şube müdürleri değiştirildi.

Aynı tayinlerde, yeni göreve gelen Aktaş’ın özellikle istihbarat, terörle mücadele ve narkotik suçlarında görev yapan polis müdürlerinden kadrosuna takviye yapması dikkati çekti.

İstihbarat, terör ve narkotiğe takviye

İstanbul’dan yapılan 40 ayrı tayine karşın İstanbul’a diğer kentlerden 10 polis müdür tayin edildi. İstanbul’a yapılan atamalarda Zafer Aktaş’ın Adana’da beraber çalıştığı 4 polis müdürünün bulunması dikkati çekti.

Bu çerçevede İstanbul Emniyeti’nin en önemli birimleri arasında yer alan İstihbarat Şubesi’nde de değişiklik yapıldı. Çalışkan’ın ekibinden olan şube müdürü İlker Küçükhıdır görevden alınırken bu göreve Ankara Emniyeti’nde İstihbarat Şubeden sorumlu emniyet müdür yardımcısı olan görev yapan Ömer Faruk Ataş getirilmesi dikkati çekti. Ataş, daha önce aynı birimde görev yapmış ancak Çalışkan tarafından İstanbul dışına ataması yapılmıştı. Ataş, yeniden aynı göreve iade edildi.

Ayrıca, Adana’da İstihbarat Şubeden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Fatih Doğan, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan şube müdürü Mustafa Varol, Şırnak Emniyeti’nde görevli Terörle Mücadele Şube Müdürü Aşkın Kılıçeser, Adana Havalimanı Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, Batman’da görevli Narkotik Şube Müdürü Özgür Yılmaz, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi’nden şube müdürü Göksel Önder, Adana Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, İstanbul’a atanan polis müdürleri oldu.

Soylu ile Aktaş buluştu

Tayinlerin yapılmasından birkaç gün önce İstanbul’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın Deniz Limanı Şube Müdürü’nün odasında bir araya geldikleri ve söz konusu yeni atamalar kapsamında son düzenlemeyi yaptıkları belirtildi.

Sabaha karşı yapılan tayinlere bakıldığında son yıllarda İstanbul Emniyeti’nde böylesine geniş kapsamlı tayinler yapılmamıştı. AKP’nin iktidara gelmesinin ardından İstanbul’a emniyet müdür olarak atanan Celalettin Cerrah döneminde benzer geniş kapsamlı tayinler yapılmıştı.

Erdoğan’ın avukatının paylaşımı

İstanbul Emniyeti’nde yaşanan tayin fırtınası sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı olan ve olası bir kabine değişikliğinde Adalet Bakanı olacağı iddia edilen Mustafa Doğan İnal’ın attığı tweet dikkati çekti.

İnal, kendi hesabından yaptığı paylaşımda “17/25 Aralığın ilk günleri, her şey karmakarışık... FETÖ’cüler her şeyi geri getirilemez şekilde silmişler İstanbul bilişim şube müdürü F.O.K uzun uğraşlar sonucu FETÖ’cülerin ‘dönemin başbakanı’ yazan fezlekesini buldu. Hep gayretli çalıştı, ödül olarak! Bugün Diyarbakır’a gönderilmiş.

Birçok kişide aynı şekilde sanki bir hükümet değişikliği olmuş gibi doğuya gönderilmiş. Ben vefa duygumun gereği ve o günleri birlikte yaşadığım bu insanların emeklerine saygı için hakkı söyleyeceğim. Lütfen zor zamanda dimdik mücadele eden insanları kırıp dökmeyin” şeklinde değerlendirme yaptı. İnal’ın İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hedef alan söz konusu paylaşımının bakanlık ve emniyet yönetiminde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

Alemci müdür Nevşehir’e

Yıllık atamalar kapsamında ilginç bir atamada Ankara Emniyeti’nde yaşandı. Pandemi döneminde bir villada alem yaptığı iddiasıyla Ankara Valisi Vasip Şahin’in talimatıyla açığa alınan polis müdürü F.E., Nevşehir’e gönderildi.