İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri ‘Boğaziçi Üniversitesi’ için çağrı yapmıştı; Kadıköy Kaymakamlığı’ndan ‘yasak’ açıklaması geldi

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için Kadıköy'de eylem çağrısı yaptı. Kadıköy Kaymakamlığı, bir hafta süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden bugün saat 18.00’de ve önümüzdeki günlerde Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesine istinaden; kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarlada yedi gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya yoluyla yapılan toplanma çağrıları ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

5 Ocak 2021 tarihinde alınan kararla pandemi gerekçesiyle toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklamasının bir ay süreyle yasaklandığını hatırlatan Valilik, “Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz” duyurusunu yapmıştı.