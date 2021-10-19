İstanbul'da tramvay kazası

Zeytinburnu'nda Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay ile panelvan çarpıştı.

Şehit Nizam Mahallesi G/8 Sokak'ta seyir halindeki 34 BSF 272 plakalı panelvanın şoförü Mustafa Sönmez, tramvay yolundan geçmeye çalışırken Bağcılar yönüne giden tramvayla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan, tramvay hattındaki elektrik direğine vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın sürücüsü kapıları açarak yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de tramvay hattındaki elektrik akımını kesti.

Kazada, tramvay ve panelvanda hasar oluştu. Panelvan, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, tramvay da hangara alındı.

Zeytinburnu Belediyesi ekipleri de tramvay yolunda temizlik çalışması yaptı.

Kaza nedeniyle Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler normale döndü.