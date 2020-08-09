İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Lütfen daha dikkatli olalım" açıklamasında bulundu.