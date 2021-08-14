İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne saldırı

İstanbul'da Ali Baba Sultan Cemevi'ne dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir saldırı düzenlendi. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'da saldırıya İstanbul Valiliği'ne tepki göstererek, "Her bir sokağın kameralarla izlendiği bir ortamda umarım 'tespit edemedik' demeyeceksin" dedi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'ne dün gece yapılan saldırıyı Tahir Aslandaş Dede sosyal medya platformu Facebook'tan duyurdu. Araştırmaların sürdüğünü belirten Dede "Bu gece İstanbul/Pendik'te Ali Baba Sultan Cemevi'nin arka penceresi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılarak cemevine saldırı yapışmıştır. Gereken araştırma ve inceleme yapılmaktadır" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'da söz konusu saldırıyı Twitter'dan "Pendik’te Ali Baba Cemevine gece saldırı düzenlenmiş" diyerek paylaştı. İstanbul Valiliği'nden açıklama beklediklerini belirten Kenanoğlu "Her bir sokağın kameralarla izlendiği bir ortamda umarım 'tespit edemedik' demeyeceksin. Tespit edemediklerinizin “bilgi dahilinde” yapılan işler olduğunu biliyoruz. Açıklama bekliyoruz" diye tepki gösterdi.