İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- TEM\'DE HAFRİYAT KAMYONU POLİS ARACINA ÇARPTI; 1 POLİS YARALI (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu\'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada 1 polis ağır yaralandı.

Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Hasdal mevkii Edirne istikametinde hafriyat kamyonu, bir aracın durduran polis aracına çarptı. Feci kazada denetim yaptığı belirtilen trafik polislerinden biri ağır yaralandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler



24.12.2018 - 12.44 - Haber Kodu : 181224068

24.12.2018 - 12.33 - Haber Kodu : 181224065

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(Geniş Haber)

2- MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR ADLİYEDE...

* Metin Akpınar, soruşturma kapsamında ifade veriyor

Haber- Kamera: Serpil KIRKESER / Yüksel KOÇ DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca katıldıkları bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifade vermek için adliyeye geldi. İki sanatçının evlerine sabah saatlerinde polis gitti,

Akpınar, Kartal\'da bulunan Anadolu Adliyesi\'ne saat 10.30\'da polis eşliğinde geldi. Akpınar gazetecilerin soruları üzerine \"Savcı beyin çağrısı üzerine ifade vermeye gidiyorum. Artık ifadeden sonra görüşürüz\" dedi.

\"BİR ŞEY ÇIKMAZ BUNDAN...\"

Akpınar ardından adliyeye Müjdat Gezen de geldi. Sabah saat 11.00\'de adliyeye eşi Leyla, Avukatı Celal Ülgen ile gelen Müjdat Gezen\'e polisler eşlik etti. Gazetecilerin soruları üzerine Gezen gözaltında olmadığını belirterek, \"Bir şey çıkmaz bundan...\" dedi. Bir kadın da \"Nelerle uğraşıyorlar\" diyerek Müjdat Gezen ile tokalaştı. Gezen ve Akpınar, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nun bulunduğu kata çıkarıldı. Metin Akpınar\'ın ifade verme işlemi başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Akpınar\'ın evinden çıkışı (ÖZEL)

-Açıklaması(ÖZEL)

-Polis aracına bindirilmesi(ÖZEL)

-Gezen\'in aracındaki görüntüleri (ÖZEL)

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ADLİYE

-Akpınar\'ın konuşması

-Müjdat Gezen\'in konuşması

-Gezen\'in avukatı ve eşinden görüntü

-Genel ve detaylar

24.12.2018 - 10.04 - Haber Kodu : 181224017

24.12.2018 - 10.17 - Haber Kodu : 181224019

24.12.2018 - 10.26 - Haber Kodu : 181224025

24.12.2018 - 10.35 - Haber Kodu : 181224027

24.12.2018 - 11.09 - Haber Kodu : 181224032

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3- KADIKÖY\'DE TERS YÖNDE ÖLÜMÜNE GAZLADILAR

- Aşırı hızla ters yönde ilerleyen motosiklet, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

- Kazada motosikletteki 3 kişi yaralandı.

- Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy\'de ters yönde ilerleyen ve üzerinde 3 kişinin olduğu motosiklet, bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atan motosikletteki 3 kişi ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 21 Aralık\'ta General Şahap Gürler caddesinde meydana geldi. Üzerinde 3 kişinin olduğu motosiklet, ters şeritte aşırı hızla ilerlerken, Vedat Ergül\'ün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada, aşırı hızla ilerleyen motosikletin sürücüsü Barış Suyabatmaz ile arkasındaki Hakan Güney ile Poyraz Öz yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, hastaneye kaldırılan motosikletteki 3 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ters yönde aşırı hızla ilerleyen motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpışıyor. Motosiklettekiler yola savruluyor. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü dörtlülerini yakarak, aracından iniyor. Çevredekiler de kazanının olduğu yere doğru ilerliyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Motosikletin ters yönde ilerleyerek araba ile çarpışması

-Yaralılara yapılan ilk müdahale

-Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi

-Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılması

-Genel ve detaylar

24.12.2018 - 12.07 - Haber Kodu : 181224062

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4 - HIRSIZLARI DURDURMAK İÇİN KENDİ ARACIYLA HIRSIZLARIN ARACINA ÇARPTI

- O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)

Sultangazi\'de iş yerinden akü çalmak isteyen hırsızları gören iş yeri sahibi, hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultançiftliği Mahallesi\'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde hırsızlar araçlarıyla akü çalmak için iş yerinin önüne geldi. Kepenkleri kıran hırsızlar iş yerindeki aküleri araçlarına taşımaya başladı. Komşusunun araması üzerine hırsızlıktan haberdar olan iş yeri sahibi Yasin Nesin aracıyla buraya geldi.

ARACIYLA ARAÇLARINA ÇARPTI

Hırsızların kalabalık olduğunu gören iş yeri sahibi hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarptı. Büyük panik yaşayan hırsızlar, hızla araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada hareket halindeki araca binemeyen bir hırsız aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olayı anlatan iş yeri sahibi Yasin Nesin, \"Komşularım haber verdi. Bende geldim. Halen olay yerindelerdi, beni görünce kaçmaya çalıştılar bende aracımla onların aracına çarptım. Lastiğim patladı\" diye konuştu. İş yeri sahibinin aracında hasar meydana gelirken, yaklaşık 20 bin liralıkta akü çalındı. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Hırsızların gelişi

-Hırsızların içeriden akü alışı

-Araca aküleri yüklemesi

-İş yeri sahibinin aracıyla çarpması

AKTÜEL GÖRÜNTÜLERİ

-İş yeri sahibi ile röportaj

-Diğer detaylar

24.12.2018 - 11.55 - Haber Kodu : 181224052

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5- İSTATİSTİKLERİ DÜŞÜREN HIRSIZLIK OPERASYONU

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da polisin düzenlediği operasyonda 61 ev ve işyerine girerek yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı. İstatistiklere göre İstanbul\'da günde ortalama 70 dolayında olan hırsızlık sayısının operasyonun ardından 30\'un altına indiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri \"Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda\" diye bağırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 21 Aralık 2018 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Biri Mardin\'de 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ele başılığını Şükrü L.(24)\'ün yaptığı 16 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Şüphelilerin sorgusu Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Polisin yaptığı soruşturma sonucu şüphelilerin özellikle lüks sitelere sabaha karşı 04.00-06.00 saatleri arasında hırsızlık amacıyla girdikleri öğrenildi. 3-4 kişilik gruplar halinde çalışan çete üyelerinin kapı kilitlerini kırarak açtıktan sonra evlere girdikleri televizyon, elektronik eşyalar, bilgisayarın yanı sıra buldukları ziynet eşyaları ve paraları alarak kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları eşyalar arasında scoterların bile olduğu belirtildi..

61 ADRESTEN 5 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 61 ev ve işyerine girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarları ile 11 otomobil çaldıkları belirlendi. Operasyon sonucu ele geçirilen çalıntı otomobiller sahiplerine teslim edildi.Şüphelilerin hırsızlıklar sırasında toplamda 5 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi..

İSTATİSTİKLER DÜŞTÜ

Öte yandan operasyonun ardından emniyet müdürlüğü hırsızlık istatistiklerinde büyük bir düşüş yaşandığı öğrenildi. Operasyonun yapıldığı 21 Aralık tarihinden önce ortalama 70 civarında olan ev hırsızlığı sayısının 22 Aralık tarihinden itibaren ortalama olarak 30\'un altına indiği belirtildi.

\"AKLIM YAPAMADIKLARIMDA\" DİYE BAĞIRDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle ilgili hazırlanan 45 dosya klasöründen oluşan belgeler 6 polis tarafından taşındı. Adliyeye götürülen şüphelilerden biri \"Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda\" diye bağırdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Hırsızlık anları

-Eve giren hırsızlar

-Polis kamerası

-Operasyon anları

-Polislerin evlere baskın yapması

-Aktüel görüntüler

-Hırsızlıkta kullanılan aletler

-Ele geçirilen malzemeler

-Paralar

-Cep telefonu ve bilgisayarlar

24.12.2018 - 12.59 - Haber Kodu : 181224071

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6- HALİÇ KÖPRÜSÜ\'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Haliç Köprüsü\'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek, orkuluklara çıktı. İntihar girişimini fark eden sürücülerin haber vermesi üzerine gelen polis, korkuluklardaki kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Deniz polisi ise, atlama ihtimaline karşı tedbir amacıyla köprü altında tedbir aldı.

Polisin yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçirilen kişi korkuluklardan indirildi.

Görüntü dökümü:

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-İntihar eden kişiyi ikna çabaları

-İkna edilip korkuluktan alınması

-Ambulans ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Şahsın polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

24.12.2018 - 12.37 - Haber Kodu : 181224066

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7- AMELİYATTAN KORKTU YILLARCA DEV GUATR İLE YAŞADI

Haber: Buse ÖZEL-Kamera: Kaan ÜLKER/İSTANBUL, (DHA)

Evli ve 2 çocuk annesi G. İ.\'ye, 30 yıl önce guatr teşhisi koyuldu. Guatrı büyüyen ve ameliyat olmaktan korkan G.İ., yıllarca boynunda giderek büyüyen bir guatr ile yaşadı. 30 yıl sonra ikna olan ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahisi Bölümü\'nden Doç. Dr. Serkan Teksöz tarafından ameliyat edilen G.İ.\'den 1 kilo 100 gram ağırlığında guatr çıkarıldı. 54 yaşındaki G.İ., \"Artık nefes almakta ve yürümekte güçlük çekmeye başlamıştım, merdiven bile çıkamıyordum. Evin içinde bile nefes nefese kalıyordum. Ameliyattan sonra rahat nefes alıyorum ve yorulmuyorum\" dedi.

30 yıldır guatr hastası olan, son zamanlarda nefes almakta ve yürümekte de güçlük çekmeye başlayan G.İ. yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Guatr hastası olduğum belliydi ama son zamanlarda artık nefes almakta ve yürümekte güçlük çekmeye başlamıştım, merdiven bile çıkamıyordum. Boğazlı veya dik yakalı kıyafetler giyiyordum. Yokuş çıkamıyor hatta bazen evin içinde bile nefes nefese kalıyordum. Yıllardır korktuğum için hiç ameliyat olmayı düşünmedim. Kızım benim için sürekli doktor ve hastane aradı. Ben hiç düşünmüyordum. Ancak doktorumu gördükten sonra kendisi bana güven verdi ve ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyattan sonra hemen nefes almam değişti. Daha rahat nefes alıyorum ve yorulmuyorum.\"

Ameliyatın ardından zorlukla çıktığı yokuşları daha kolay çıkmaya başladığını ve kendisini çok iyi hissettiğini belirten G.İ. son 10 yılda guatrının dev boyutlara ulaştığını ancak ameliyattan korkması nedeniyle bu şekilde yaşadığını ifade etti.

\'25 GRAM OLMASI GEREKEN GUATR 1 KİLO 100 GRAMDI\'

Hastanın nefes alamama ve dev guatrı nedeniyle sosyal hayatının kısıtlandığı şikayetiyle başvurduğunu belirten İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahisi Bölümü\'nden Doç. Dr. Serkan Teksöz, \"Ameliyattan sonraki yaptığımız ölçümde 1 kilo 100 gram ağırlığında bir tiroid bezinin olduğunu gördük. Normal bireylerde bir tiroid bezinin ağırlığı 25-40 gram arasındadır. 25 gramdan, 1 kilo 100 grama kadar büyüyen bir tiroid söz konusu. Türkiye endemik bir bölge. Çok yaygın görüyoruz guatrı. Ancak bu konuda farkındalık yaratmak gerekiyor. Çoğu insan özellikle ses konusunda endişe ederek ve korkularını yenemeyerek hekime başvurmaktan kaçınıyor. Ancak kendisine başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi ve ameliyat sonrasında ses tellerinde herhangi bir sorun da yaşanmadı\" dedi.

\'TUZLAR İYOTLANDIĞINDAN BERİ GUATR AZALDI\'

Guatrın iyot eksikliğiyle ilişkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Teksöz, \"Özellikle 90\'lı yıllardan sonra ülkemizde tuzlar iyotlanmaya başlandı. Biraz da medyanın ve biz hekimlerin de halkı bilgilendirmesi neticesinde bilinir konuma geldi. Aslında bu tip vakalarla çok karşılaşmıyoruz artık ama böyle özellikli vakalarımız oluyor\" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Doç. Dr. Serkan Teksöz ile röp.

- Hasta ile röp.

-Genel detaylar, ameliyat sonrası muayenesi, hasta ile doktorun koridorda yürümesi

24.12.2018 - 11.56 - Haber Kodu : 181224053