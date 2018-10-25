İstanbul BBSK - Spirou Charleroi: 60 - 82

İSTANBUL,(DHA)

SALON: İBB Cebeci

HAKEMLER: Anastasios Manos, Bernard Vassallo, Aleksander Pavlov

İSTANBUL BBSK: Yordan Minchev 7, Tu Holloway 18, Luka Babic 2, Mehmet Yağmur 3, Shevon Thompson 8, Semih Erden 15, Mert Gizir 3, Damian Kulig 2, Ali Kavaklıoğlu, Ahmet İlker Tunalı, Mert Çevik 4, Sabahattin Göndür

SPİROU CHARLEROİ: Quincy Ford 11, Cliff Hammonds 2, Dario Hunt 12, Dorian Marchant 5, Alex Libert 9, Nate Linhart 18, Matt Mobley 16, Axel Hervelle 7, Sami Demirtas, Boris Penninck

1\'İNCİ PERİYOT: 14-22

DEVRE: 37-45

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 54-65

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup C Grubu ikinci maçında Spirou Basket’i konuk etti. İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf Spirou Basket oldu. İstanbul BBSK, ilk periyotta hücum etmede zorlanınca konuk ekip ilk çeyreği 22-14 önde kapattı. İkinci periyot karşılıklı basketlere sahne oldu. Başa baş giden mücadelede konuk ekip soyunma odasına 45-37 önde girdi. Konuk ekip Spirou ikinci yarıda etkili oyununu sürdürürdü. Belçika temsilcisi farkın kapanmasına izin vermedi ve üçüncü periyodu 65-54 önde tamamladı. Konuk ekip son bölümde de oyunun kontrolünü elinden bırakmadı ve mücadeleden 80-62 galip ayrıldı.