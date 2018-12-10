İstanbul BBSK - Fenerbahçe: 86-103

Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA)

SALON: Cebeci

HAKEMLER: Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder, Halit Can Cihan

İSTANBUL BBSK: Ramazan Tekin 6, Babic 11, Halloway 21, Minchev 8, Spight 7, Mehmet Yağmur 11, Zbigniew 22

FENERBAHÇE: Efe Tırpancı, Vesely 12, Datome 6, Lauvergne 20, Green 14, Egehan Arna 8, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 19, Melli 2, Ali Muhammed 5, Barış Hersek 6

1\'İNCİ PERİYOT: 15-27

İLK YARI: 43-51

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 54-77

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 10\'uncu haftasında İstanbul BBSK, evinde Fenerbahçe\'ye 103-86 mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Fenerbahçe, 5\'inci dakikadan sonra karşılaşmadaki üstünlüğü eline alarak farkı açmaya başladı. İlk çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 12\'ye kadar çıkaran konuk ekip, Vesely, Lauvergne ve Green\'in basketleriyle son dakikaya kadar farkı korudu ve ilk periyotu 27-15 önde kapattı.

2\'nci periyota da hızlı başlayan Fenerbahçe, farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Hücum hattında etkili olamayan ve rakibi karşısında farkı kapatmakta zorlanan İstanbul BBSK, bitime 1.30 dakika kala farkı ancak 11 sayıya kadar indirebildi. Ev sahibi ekip, bitime 26 saniye kala Zbigniew\'in üçlüğüyle farkı 5 sayıya kadar indirse de 2\'nci çeyreği 51-43 geride kapattı.

3\'üncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı lacivertliler, rakibin hücumdaki hatalarını iyi değerlendirdi ve bitime 5.30 dakika kala Vesely\'nin 2 sayılık basketiyle farkı 19\'a kadar çıkardı. Baskısını sürdüren ve farkı iyice açan sarı lacivertliler, 3\'üncü çeyreği 23 sayı farkla 77-54 önde kapattı.

Son periyotta da oyun kontrolünü bırakmayan Fenerbahçe, farkı 29 sayıya kadar çıkarttı: 56-85. Son 5 dakikaya rahat giren sarı lacivertliler, hücumdaki etkili oyunuyla karşılaşmayı 103-86 kazandı.