İstanbul'a 'Neşe' geliyor!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali, İtalyan yönetmen Pippo Delbono’nun “La Gioia: Neşe” isimli gösterisini ağırlamaya hazırlanıyor.

Festivalin renkli gösterilerinden “La Gioia: Neşe”, 4 Kasım Perşembe ve 5 Kasım Cuma akşamları saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Neşe, Uluslararası Yapımlar Gösteri Sponsoru Enka Vakfı’nın desteğiyle izleyiciyle buluşacak.

Festivalin bu yılki Onur Ödülü'nün de sahibi Pippo Delbono’nun, sirk estetiği ve büyüsünü harmanlayan gösterisi “La Gioia: Neşe”de dans, müzik ve tiyatro iç içe geçiyor. Pippo Delbono topluluğunun oyuncuları, Thierry Boutemy'nin muhteşem çiçek kompozisyonları eşliğinde, bir peri masalından çıkan kostümlerle, şarkılar, hikâyeler, dans, şiir, müzik ve bir parça da deliliği sahneye taşıyor.

Fransız sahne sanatları yayını Rue du Théatre’ın "Hayranlık uyandırıcı teatral bir ziyafet" olarak tanımladığı “La Gioia: Neşe”de, oyuncular sahnede duyguların en uç noktalarını; ıstırap, mutluluk, acı, heves ve sonsuz sevinç arayışını sergiliyor.

Neşe'nin hikâyesi

“La Gioia: Neşe”nin ardında kalbe dokunan bir hikâye var: Sahneye koyduğu her gösteride, hikâyelerini müzikle, dansla, şarkılarla iç içe geçirip seyirciye ulaştıran Pippo Delbono, 20 yılı aşkın sürede oluşturduğu ekibinde profesyonel oyuncuların yanı sıra, hem farklı sanatsal deneyimlerden hem de sosyal olarak dışlanmış ortamlardan gelen sanatçıları bir araya getirir. Aralarında Delbono için çok önemli bir isim vardır. “Benim için bir baba, erkek kardeş, bir oğuldu” dediği Bobo… 1996’da bir psikiyatri kliniğinde tanıştığı, 35 yılını o hastanede geçirmiş olan Bobo beyin gelişimi sebebiyle çocuk kalmış, sağır ve dilsiz biridir. Bu tanışmanın ardından 23 yıl boyunca kumpanyanın baş aktörü ve can dostu olur. Okuyamıyor, yazamıyor veya konuşamıyor olsa da, doğuştan bir aktör olan göz kamaştırıcı Bobo, 2019 yılında hayata veda eder. 2018 yılında prömiyer yapan “La Gioia: Neşe” de ölümünün ardından Delbono’nun içinde kocaman bir boşluk bırakan Bobo’ya bir veda, neşeli bir ağıttır aynı zamanda.

Dünyanın tüm sarsıcılığına ve yıkıcılığına rağmen umudu ve hayat ışığını aramaktan vazgeçmeyen yönetmen Pippo Delbono’nun yüzünüze bir gülümseme konduracak gösterisi “La Gioia: Neşe”nin biletleri passo.com.tr’de.