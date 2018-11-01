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 İSTANBUL - UBER SÜRÜCÜLERİNİN İLGİNÇ EYLEMİ

Haber: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL(DHA) UBER sürücüleri taleplerini lüks araçları ile yazarak dile getirdi

01 Kasım 2018 12:57

Haber: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL(DHA) UBER sürücüleri taleplerini lüks araçları ile yazarak dile getirdi.
100\'ün üzerindeki lüks araçla yeni yapılan Kuzey Marmara Otoyolu\'na gelen UBER sürücüleri araçları ile “Sn. Başkan Halk Uber İstiyor\" yazdı. O anları havadan görüntüleyen sürücüler sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iletide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ni etiketledi. 

Görüntü dökümü
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-Otoyoldan görüntüler
-Araçların toplanma yerlerine gelmesi
-Sürücülerin hazırlıkları
-Araçlarla talebin yazılması
 

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