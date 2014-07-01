İşsizlik azaldı



Almanya'daki işsizlerin sayısı haziran ayında 49 binlik düşüşle 2 milyon 833 bine indi. Federal İş Kurumu'nun aylık raporunda işsizlikteki gerilemenin haziran ayları ortalamasının altında kaldığı belirtildi. İş Kurumu Başkanı Frank-Jürgen Weise, kış mevsiminin ılık geçmesinden dolayı işsiz sayısındaki artışın sınırlı kalmasının haziran ayındaki düşüşü frenlediğini söyledi. 2013 yılının aynı ayına göre haziran ayında Almanya'nın işsiz sayısı 32 bin azaldı, işsizlik oranı yüzde 0,1 puanlık gerilemeyle yüzde 6,5 oldu.

Sınai üretim düştü

Almanya'nın sınai üretimi son sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi. Markit enstitüsünün 500 sanayi işletmesini kapsayan anketine göre şirketlerin satın alma endeksi binde üçlük düşüşle 52 puana indi. Endeksin 50 puanı aşması büyümeye işaret etmekle birlikte sanayi sektörünün kapasite kullanımını azalan talep hacmine göre ayarladığına işaret ediyor.

Böylece Almanya'nın ihracatındaki dinamik gelişmenin de hız kestiğini belirten uzmanlar Euro'nun dış değerindeki göreceli artışın önümüzdeki aylarda yurtdışı talebi olumsuz etkileyebileceğini belirtiyorlar. Alman ürünlerine gösterilen talep artışında Çin ilk sırayı alıyor. Markit enstitüsünün anketi son altı ayda personel sayısını arttıran sanayi işletmelerinin işçi alımını azalttığını da gösteriyor.