İsraillilerden iki devletli çözüm talebi

Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye katılan eylemciler "İki devlet, bir umut" yazılı dövizler taşıdı. Kimi dövizlerde de 50 yıldır süren İsrail işgaline dikkat çeken, "Yeter! Hemen şimdi barış" ifadeleri okundu.

Haaretz gazetesine göre katılımın 15 bin dolayında olduğu gösterinin Batı Şeria ve Kudüs'ün doğusundaki İsrail işgalini eleştiren solcu hareket 'Şimdi Barış'ın çağrısıyla düzenlendiği belirtildi. Örgütün lideri Avi Buskila, gösterinin "İşgal, şiddet ve ırkçılığı destekleyen bir hükümetin getirdiği umutsuzluğa karşı" düzenlendiğini vurguladı. Buskila, "Artık İsraillilere, Filistinlilere ve tüm dünyaya İsrail halkının önemli bir bölümünün İsrail işgaline karşı olduğunu ve iki devletli çözümden yana olduğunu gösterme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Muhalif liderden destek

Gösteride ayrıca Filistin lideri Mahmud Abbas'ın mesajına da yer verildi. Gösteride okunan mesajında, "Uyum, güvenlik ve istikrar içinde yaşamanın zamanı geldi" ifadelerini kullanan Abbas, İsrail'i Filistin'i bir devlet olarak tanımaya ve işgali sona erdirmeye çağırdı.

Muhalif İşçi Partisi lideri İzak Herzog da gösteriye katılarak iki devletli çözüme desteğini gösterdi. Herzog, Rabin Meydanı'nda yaptığı konuşmada Başbakan Benyamin Netanyahu'yu korku salmakla ve barışa yönelik fırsatları kaçırmakla itham etti.

İsrail 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ele geçirmişti. Savaşın ardından Doğu Kudüs'ü ilhak etse de bu ilhak uluslararası toplum tarafından hiçbir zaman tanınmadı.

Batı Şeria'da ise hâlihazırda 400 binden fazla Yahudi yerleşim yeri bulunuyor. Uluslararası toplumun sert eleştirilerine karşın sağ çizgideki Başbakan Benyamin Netanyahu yerleşim yerlerinin inşasını devam ettirdi.

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DW, SÖ / EC