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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'den Türkiye'ye terör suçlaması

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, İstanbul'un Hamas'ın terör üssüne dönüştüğünü ileri sürdü.

22 Ekim 2014 14:16


Washington'da ABD'li mevkidaşı Chuck Hagel ile görüşen İsrail Savunma Bakanı Yalon, Türkiye'yi radikal İslamcı Hamas örgütüne destek vermekle suçladı.

Yalon, "Hamas'ın iki terör merkezi var. Biri Gazze'de, diğeri İstanbul'da" iddiasında bulundu.

Hamas yönetici Salih El Aruri'nin İstanbul'da yaşadığını ileri süren Moşe Yalon, "El Aruri, İsrail'e karşı düzenlenecek terör eylemlerini Türkiye'den yönetiyor" ifadesini kullandı.

Yalon, "NATO üyesi Türkiye'nin alaycı bir oyun oynadığını" iddia etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri müdahalesine Ankara tepki göstermiş, Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan, "kendisi Türkiye’nin yönetiminde olduğu sürece Türkiye-İsrail hattında olumlu bir gelişmenin yaşanmasının mümkün olmadığını" ilan etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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