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Dünya
Deutsche Welle

İsrail’de Netanyahu karşıtı protesto

İsrail’de binlerce insan iki farklı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Başbakan Benyamin Netanyahu’yu koruyacağını iddia ettikleri yasa tasarısını protesto etti.

03 Aralık 2017 15:29

Yaklaşık 20 bin kişinin cumartesi akşamı Tel Aviv sokaklarında yürüdüğü gösteride, Başbakan Benyamin Netanyahu'yu koruyacağının söylendiği yasa tasarısının yanı sıra başbakanın kendisi de protesto edildi. Göstericiler Netanyahu'ya istifa etme çağrısında bulundu.

İsraillileri sokaklara döken yasa tasarısı, kamu görevlileri ile ilgili iddianamelerde polisin bulgularını açıklamasını ve savcılığa önerilerini iletmesini engellemeyi hedefliyor.

Yasa tasarısını destekleyenler tasarının kamu görevinde bulunan şüphelilerin haklarını koruduğunu iddia ederken, tasarıya karşı çıkanlarsa tasarının sadece Netanyahu ile ilgili cezai soruşturmalardan halkın haberdar olmasını engelleyeceğini ifade ediyor.

Yasa tasarısının İsrail meclisi Knesset'teki ikinci okumasının pazartesi günü yapılması planlanıyor.

Başbakan Netanyahu'nun adı yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanmakla suçlandığı iki soruşturmada geçiyor.

İki soruşturma

Bunlardan ilki İsrail doğumlu Hollywood filmleri yapımcısı Arnon Milchan ile Avustralyalı milyarder James Packer'ın Netanyahu'ya puro, şampanya, nakit para ve başka hediyeler verdiği yönünde. Bu soruşturmada Netanyahu'nun eşi ve oğlunun da adı geçiyor.

İkinci soruşturmada ise Yedioth Ahronoth gazetesinin kendisine yönelik daha olumlu haberlerin yapılması karşılığında Netanyahu'nun ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi olan Israel Hayom gazetesinin tirajlarının azaltılması sözü verdiği iddia ediliyor. Israel Hayom gazetesi Netanyahu yanlısı olarak biliniyor.

Polis, Netanyahu'nun eski yardımcısı Ari Harow'un ikinci soruşturmada tanık olması vasıtasıyla Netanyahu ile Yedioth Ahronoth gazetesinin yayıncısı Arnon Mozes arasındaki ses kayıtlarına ulaştı. Haaretz gazetesine göre bu soruşturmanın iddianameye dönerek Netanyahu'nun davada şüpheli olması olası gözüküyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Netanyahu, soruşturmaları kendisine muhalif olanların yürüttüğü birer "cadı avı” olarak nitelendirdi.

DW/AP/AFP/Reuters, DÇ/EC

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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