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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'de gerginlik tırmanıyor

Üç İsrailli gencin kaçırılmasıyla başlayan gerginlik tırmanıyor. Doğu Kudüs'te Filistinli bir gencin cesedi bulundu. Filistin lideri Abbas cinayetten İsrail'i sorumlu tuttu.

02 Temmuz 2014 17:45

Filistinli kaynakların iddiasına göre, ölü bulunan 16 yaşındaki Muhammed Ebu Kadir, son olarak Kudüs'ün Safat bölgesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce beyaz renkli bir araca binmeye zorlanırken görüldü.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın bir sözcüsü olaydan İsrail'i sorumlu tuttu. Sözcü, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

İsrail polisi sözcüsü Micky Rosenfeld, Filistinli gencin kaçırıldıktan sonra öldürüldüğü iddiasının araştırıldığını söyledi.

İsrail medyası, cinayetin üç İsrailli gencin öcünü almayı amaçlayan aşırı sağcı İsrailliler tarafından işlenmiş olabileceğini bildirdi.

Yaklaşık iki hafta önce Batı Şeria'da kaybolan İsrailli gençler ölü bulunmuştu. İsrail, Hamas'ı gençlerin ölümünden sorumlu tutuyor. Başbakan Benyamin Netanyahu, Hamas'ın yaşananların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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