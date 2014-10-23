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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'de araçla saldırı

Kudüs'te aracıyla tramvay durağında bekleyenlere çarptıktan sonra kaçmaya çalışan Filistinli sürücü, polisi tarafından vuruldu.

23 Ekim 2014 12:34


Olayda 3 aylık bir bebek yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Polis tarafından vurulan 21 yaşındaki Filistinlinin kaldırıldığı hastanede can verdiği belirtildi.

Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, olayın bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Filistinli sürücünün Doğu Kudüs'te ikâmet ettiği ve daha önce cezaevinde kaldığı belirtildi.

Başbakan Benyamin Netanyahu, güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi.

'Saldırıdan Filistin yönetimi sorumlu'

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, saldırıdan Filistin Özerk Yönetimi'nin de sorumlu olduğunu söyledi. Yalon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, Filistin'de verilen eğitimin sonucudur. Gençlere Yahudilerden nefret ve vatanlarından nasıl sürüleceği öğretiliyor" ifadesini kullandı.

Yalon, "Filistin'de barış kültürü yok. Hiçbir zaman da olmadı. Onun yerine kışkırtma ve Yahudilere karşı cihat var" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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