İsrail: Türkiye ile anlaştık



Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) üst düzey bir İsrailliye dayandırdığı habere göre, İsrail 2010 yılındaki Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden Türk vatandaşları için Türkiye'ye tazminat ödemeyi kabul etti. Türkiye ise bunun karşılığında baskında görev alan İsrail askerlerine açtığı davalardan vazgeçecek.

Mutabakat, Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin sınırlandırılmasını da öngörüyor. Hamas'ın askeri kanat liderlerinden Salih El Aruri Türkiye'den sınır dışı edilecek.

İsrail-Türkiye anlaşmasının bir diğer maddesini ise enerji işbirliği oluşturuyor. Türkiye, İsrail'le doğalgaz ticareti ve bu alanda işbirliği başlatılması konularında anlaştı.

İsviçre'deki görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, İsrail'i ise Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Türkiye Özel Elçisi Joseph Ciechanover ve Mossad'ın başkanlığına atanan Jossi Cohen temsil etti. İsrail televizyonu, taraflar arasındaki resmi anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini duyurdu.

Ankara: Nihai mutabakata henüz varılmadı

Ankara'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İsrail'le henüz nihai bir mutabakata varılmadığı" duyuruldu. Adı belirtilmeyen Başbakanlık yetkilileri, "İki ülke arasında varılmış nihai bir mutabakat olmamakla birlikte, görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Mavi Marmara baskınında 9 Türk öldürüldü

Gazze ablukasını kırmak üzere yola çıkan ve içinde aktivistlerin bulunduğu Komor Adaları bandıralı Mavi Marmara gemisi 31 Mayıs 2010'da İsrail askerlerinin baskınına uğramış, operasyonda dokuz Türk öldürülürken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Türkiye'nin ısrarı sonucunda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 2012'de resmi olarak Türkiye'den özür dilemişti.