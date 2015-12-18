T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İsrail: Türkiye ile anlaştık

Türkiye - İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için yetkililer arasında İsviçre'de görüşme yapıldığı açıklandı. İki ülke yetkilileri de konuyla ilgili açıklama yaptı.

18 Aralık 2015 11:49


Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) üst düzey bir İsrailliye dayandırdığı habere göre, İsrail 2010 yılındaki Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden Türk vatandaşları için Türkiye'ye tazminat ödemeyi kabul etti. Türkiye ise bunun karşılığında baskında görev alan İsrail askerlerine açtığı davalardan vazgeçecek.

Mutabakat, Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin sınırlandırılmasını da öngörüyor. Hamas'ın askeri kanat liderlerinden Salih El Aruri Türkiye'den sınır dışı edilecek.

İsrail-Türkiye anlaşmasının bir diğer maddesini ise enerji işbirliği oluşturuyor. Türkiye, İsrail'le doğalgaz ticareti ve bu alanda işbirliği başlatılması konularında anlaştı.

İsviçre'deki görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, İsrail'i ise Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Türkiye Özel Elçisi Joseph Ciechanover ve Mossad'ın başkanlığına atanan Jossi Cohen temsil etti. İsrail televizyonu, taraflar arasındaki resmi anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini duyurdu.

Ankara: Nihai mutabakata henüz varılmadı

Ankara'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İsrail'le henüz nihai bir mutabakata varılmadığı" duyuruldu. Adı belirtilmeyen Başbakanlık yetkilileri, "İki ülke arasında varılmış nihai bir mutabakat olmamakla birlikte, görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Mavi Marmara baskınında 9 Türk öldürüldü

Gazze ablukasını kırmak üzere yola çıkan ve içinde aktivistlerin bulunduğu Komor Adaları bandıralı Mavi Marmara gemisi 31 Mayıs 2010'da İsrail askerlerinin baskınına uğramış, operasyonda dokuz Türk öldürülürken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Türkiye'nin ısrarı sonucunda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 2012'de resmi olarak Türkiye'den özür dilemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeHaber AjansıMavi MarmaraTürkHamas TürkiyeSalih Aruri TürkiyeTürkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun SinirlioğluBaşbakan Benyamin Netanyahu TürkiyeElçisi Joseph CiechanoverMossadJossi CohenNihai

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24