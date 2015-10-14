İsrail polisine geniş yetki



İsrail hükümeti, Kudüs'te İsraillileri sokakta hedef alan saldırıların ardından güvenlik önlemlerini sertleştirmeyi kararlaştırdı. Güvenlik Kabinesi'nde alınan kararlara göre, polise gerginlik yaşanması halinde doğu Kudüs'teki Arap mahallelerini abluka altına alma ya da sokağa çıkma yasağı koyma yetkisi verildi.

Terörle mücadele amacıyla alındığı belirtilen önlemler çerçevesinde, 'terörist' olduğu şüphesi duyulan kişilerin evlerinin de saldırının meydana geldiği gün yıkılmasına izin veriliyor. Ayrıca muhtemel 'teröristlerin' mal varlıklarına el konulması ve İsrail'deki ikametgah izinlerinin de iptal edilmesi planlanıyor.

Polis sayısının artırılması ve askerlerin de özellikle Batı Şeria sınırı olmak üzere İsrail'in güvenliği için önlemlerini yoğunlaştırması da öngörülüyor.

Netanyahu, Abbas'ı suçladı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da dün yaptığı konuşmada Filistinlilerin İsraillileri hedef alan saldırılarını 'tüm imkanları' kullanarak sona erdireceklerini söyledi.

Terörün Filistinlerin barış sürecinin başarısızlığa karşı duyduğu hayal kırıklığının bir sonucu olamayacağını belirten Netanyahu, güvenlik durumunun kötüleşmesinden Filistin lideri Mahmud Abbas'ı sorumlu tuttu.

BM Genel Sekreteri'nden kınama

Kudüs'te salı günü bir otobüsün içinde ve bir otobüs durağında düzenlenen bıçaklı saldırılarda üç kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlardan biri vurulurken Kudüs'te Filistinli gençlerle polis arasındaki tansiyon yükseldi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da şiddet olayları nedeniyle her iki tarafı da kınadı ve İsrail'i başvurduğu yöntemler nedeniyle eleştirdi.

Şiddet olaylarının tırmandığı bir dönemde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de yakında Ortadoğu'yu ziyaret etmesi bekleniyor.