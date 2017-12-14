İsrail: Lübnan'ı taş devrine çeviririz

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz İran'ın Lübnan'da askeri varlığına izin vermeyeceklerini belirten Katz, "Lübnan'ı taş devrine çevririz" dedi.

NTV'nin Suudi Arabistan basınına dayandırdığı haberine göre, Katz, İran'ın Lübnan'da gelişmiş füze tesisi inşa ettiğine dair ellerinde istihbarat bulunduğunu belirtti.



Bunun İsrail'in yeni kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Katz, "Bedeli ne olursa olsun buna izin vermeyeceğiz" dedi.



2006'daki Lübnan savaşı'nı hatırlatan Katz bu kez hedefin bütün Lübnan olacağı uyarısında bulundu.



İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, "2006'da olanlar, yapabileceklerimizin yanında piknik kalır. Size şu kadarını söylüyorum. Lübnan'ı taş devrine çeviririz" dedi.



İsrailli Bakan Yisrael Katz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı da İsrail'e davet etti.



Suudi Arabistan'ı Arap dünyasının lideri olarak niteleyen Katz, Suudi Krallığı'nın İsrail-Filistin barış sürecinin sponsoru olabileceğini söyledi. Katz, "İsrail müzakerelere katılmasından memnuniyet duyacaktır" dedi.