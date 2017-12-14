T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail: Lübnan'ı taş devrine çeviririz

"Bedeli ne olursa olsun buna izin vermeyeceğiz"

14 Aralık 2017 16:42

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz İran'ın Lübnan'da askeri varlığına izin vermeyeceklerini belirten Katz, "Lübnan'ı taş devrine çevririz" dedi.

NTV'nin Suudi Arabistan basınına dayandırdığı haberine göre,  Katz, İran'ın Lübnan'da gelişmiş füze tesisi inşa ettiğine dair ellerinde istihbarat bulunduğunu belirtti. 

Bunun İsrail'in yeni kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Katz, "Bedeli ne olursa olsun buna izin vermeyeceğiz" dedi. 

2006'daki Lübnan savaşı'nı hatırlatan Katz bu kez hedefin bütün Lübnan olacağı uyarısında bulundu. 

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, "2006'da olanlar, yapabileceklerimizin yanında piknik kalır. Size şu kadarını söylüyorum. Lübnan'ı taş devrine çeviririz" dedi. 

İsrailli Bakan Yisrael Katz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı da İsrail'e davet etti.

Suudi Arabistan'ı Arap dünyasının lideri olarak niteleyen Katz, Suudi Krallığı'nın İsrail-Filistin barış sürecinin sponsoru olabileceğini söyledi. Katz, "İsrail müzakerelere katılmasından memnuniyet duyacaktır" dedi.

ETİKETLER

İsrailLübnantaş devri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24