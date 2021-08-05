İsrail: İran'ı vurmaya hazırız

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, geçen hafta Basra Körfezi'nde bir gemiye yapılan SİHA saldırısının ardından İran'ı vurmaya hazır olduklarını söyledi.

Bahsi geçen saldırıyı Tahran üstlenmese de İsrail, İran'ı sorumlu tuttu.

Ynet'e konuşan Gantz, ''Tahran'ı vurmaya hazır mısınız?'' sorusuna ''Evet'' yanıtını verirken İran'ın tüm dünyaya tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Gantz, ''İran, İsrail'e birkaç cephede birden tehlike oluşturuyor ve Lübnan ile Gazze'deki varlığını artırıyor. Suriye'ye milisler gönderiyor ve Yemen'de de destekçileri var. İran hem bölgesel hem de küresel bir problem'' diye konuştu.

''Artık sözler yeterli değil, harekete geçme zamanı geldi'' diyen Gantz, ''Diplomatik, ekonomik ve hatta askeri hamlelerin zamanı gelmiştir. Öbür türlü saldırılar devam edecek'' diye konuştu.