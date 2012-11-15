İsrail düşmansız yaşayamaz

Türkiye medyasının önde gelen Ortadoğu uzmanlarından Mete Çubukçu’nun yeni kitabı “Yıkılsın bu düzen” adıyla yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan çıkan kitapta Arap Baharı süreci ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ele alınıyor.

Tunus'ta Muhammed Buazizi adlı bir seyyar satıcı zabıtaların, mallarını almasına tepki göstermek için kendini yaktı. İşte o gün Tunus'ta yaşanan bu olayın ardından yaşanan süreçte Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün olmak üzere birçok Arap ülkesinde ayaklanmalar oldu. İnsanlar öldü, yönetimler devrildi, diktatörler yargılanmaya başladı…

Mete Çubukçu’nun kitabında özellikle İsrail-Filistin hattında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekiyor.

Kitapta yer alan bir bölüm şöyle:

“İsrail Gazze’yi yine bombalıyor insanlar öldürülüyor. Oysa 2006’da demokratik bir seçimle sandıktan çıkmıştı. Ergellendi. Daha radikalize edildi. Peki, 2006’de Hamas’a izin verilseydi…

2006’daki deneyimi unutmamak gerekir. Filistin’de Hamas şeffaf ve adil bir seçimle sandıktan çıkmasına rağmen ABD ve İsrail’in baskısı sonucu yönetime gelemedi. Gelseydi farklı olabilir miydi sorusu hala yanıtsız ve bugün bunu bilmemiz mümkün değil. Demokrasinin önemli bir unsuru sayılan sandıktan o günlerde egemenlerin beklentisinin tersi çıkınca sonucu kabul etmemişlerdi. Bugün zaman ruhu farklı. Arap ayaklanmaları sonrasında sandıktan benzer sonuçlar çıkıyor ve doğal karşılanıyor. Belki yıllar önce olması gerektiği gibi.”

Kitabın Künyesi

Adı: Yıkılsın Bu Düzen / Fel Yaskut Ennizam!

Sayfa sayısı: 216

Yazar: Mete Çubukçu

Kapak Fotoğrafı: Mohammed Abed

Yayınevi: İletişim Yayınları

Mete Çubukçu'nun daha önce yayımlanmış kitapları:

- Bizim Filistin, Metis Yayınları

- Ortadoğu'nun Yeniden İşgali , Kalkedon Yayıncılık

- Ateş Altında Gazetecilik Savaş Ve Savaş Haberciliği , Metis Yayınları