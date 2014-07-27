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Dünya
Deutsche Welle

İsrail ateşkesi sonlandırdı

İsrail, militan Filistinli grupların roket atmayı sürdürmesini gerekçe göstererek akşam saatlerine kadar devam etmesi planlanan ateşkese son verdi.

27 Temmuz 2014 14:55


İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler'in baskısı üzerine, Gazze halkının insani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla cumartesi günü uygulamaya konulan ateşkesin, pazar akşam saatlerine kadar uzatılmasına onay vermişti. Ancak Filistinli grupların pazar günü İsrail topraklarına roket atmayı sürdürmesi üzerine, İsrail ordusu, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri'nin Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüreceklerini açıkladı. İsrail'in operasyonlarının başladığı günden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının bin 50, yaralıların sayısının ise 6 bin dolayında olduğu belirtiliyor. Operasyonlarda 43 İsrailli asker ile 3 İsrailli sivil de yaşamını yitirdi. İsrail ordusu sözcüsü Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerden itibaren İsrail topraklarına dokuz adet roket fırlatıldığını, bunlardan ikisinin Aşod ve Aşkelon kentlerinde imha edildiğini bildirdi. Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas ise İsrail ordusu Gazze'den çekilmeden ateşkesi kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Yıkıntılar altından cesetler çıkarıldı

Cumartesi günü taraflar 12 saatlik bir ateşkes çerçevesinde saldırılara ara vermişti. 12 saatlik ateşkesi Gazze halkı, insani ihtiyaçlarını karşılamak için kullandı. İsrail'in 17 Temmuz'da başlattığı operasyondan bu yana kurtarma ekiplerinin ilk kez ağır çatışmaların yaşandığı bölgelere girebildiği ve 150 cesedi daha yıkıntılar altından çıkardığı bildirildi. İsrail ateşkesin önce 4, ardından da 24 saat uzatılacağı güvencesi verirken, Filistinli militan gruplar ateşkese bağlı kalmadı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, bir kez daha tarafları yedi günlük bir ateşkes üzerinde uzlaşmaya çağırdı. Almanya, Türkiye, İngiltere, ABD ve AB temsilcilerinin katıldığı Paris'te düzenlenen kriz toplantısında da ateşkesin uzatılması istenmişti. Ancak İsrail hükümeti, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yedi günlük ateşkes önerisini ve Hamas'ın talepleri üzerinde müzakere etmeyi reddetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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