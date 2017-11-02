Isparta'ya şehit ateşi düştü (4)

VALİ GÜNAYDIN: CENAZE TÖRENİ YARINA PLANLANIYOR

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Şemdinli\'de şehit olan sözleşmeli piyade er Sercan Kara\'nın babaevindeki taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Görüntü alınmasını istemeyen Vali Günaydın, Hakkari\'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle şehitler için henüz tören yapılamadığını söyledi. Şehit Kara\'nın cenazesinin de henüz gönderilmediğini aktaran Günaydın, cenaze töreninin yarın öğle vakti planlandığını; ancak netlik kazanmadığını kaydetti.

Öte yandan Isparta Özel İdaresi ekipleri, şehidin babaevine çıkan toprak yolda asfaltlama çalışması başlattı.