T24 LogoT24 Logo
Gündem

Isparta'ya şehit ateşi düştü (4)

VALİ GÜNAYDIN: CENAZE TÖRENİ YARINA PLANLANIYOR Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Şemdinli'de şehit olan sözleşmeli piyade er Sercan Kara'nın babaevindeki taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı

02 Kasım 2017 19:47

VALİ GÜNAYDIN: CENAZE TÖRENİ YARINA PLANLANIYOR
Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Şemdinli\'de şehit olan sözleşmeli piyade er Sercan Kara\'nın babaevindeki taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Görüntü alınmasını istemeyen Vali Günaydın, Hakkari\'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle şehitler için henüz tören yapılamadığını söyledi. Şehit Kara\'nın cenazesinin de henüz gönderilmediğini aktaran Günaydın, cenaze töreninin yarın öğle vakti planlandığını; ancak netlik kazanmadığını kaydetti.
Öte yandan Isparta Özel İdaresi ekipleri, şehidin babaevine çıkan toprak yolda asfaltlama çalışması başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİ GÜNAYDIN CENAZE TÖRENİ YARINA PLANLANIYOR Isparta ValisiGünaydınSercan KaraGörüntüVali Günaydın HakkariKaraIsparta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24