Isparta'ya şehit ateşi düştü (3)

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE \"İÇİMDE BİR HİS VAR BABA\" DEMİŞ

Şemdinli\'de şehit olan sözleşmeli piyade er Sercan Kara\'nın kardeşi Adil Kara, şehit haberini sabah kahvaltıdan sonra duyduklarını söyledi. Eve gelenlerin ve muhtarın söylemesiyle ağabeyinin şehit olduğunu öğrendiklerini anlatan Kara, \"En son, dün akşamüstü görüşmüştük. Ben, değil de babamla görüşmüş. Orada, yoğun bir yağmur yağışı varmış. \'İçimde bir his var baba, 4 senedir hiç böyle bir hisse kapılmamıştım\' demiş. Babam da \'Hazırlığını yaptın mı oğlum\' falan deyince, \'Yaptım baba\' demiş. Konuşmuşlar hatta dalga geçmiş \'Bir şey olmaz\' diye. Sabah da haberini aldık\" dedi.

\"ŞEHİT OLMAYI İSTİYORDU\"

Ağabeyinin İzmir\'e tayini çıktığını; fakat Şemdinli\'den ayrılamadığını söyleyen Kara, \"Orada kardeş gibilerdi. Bizden iyi arkadaşlarıyla kardeşti. Bırakıp da gidemedi. \'Biraz daha durayım, buradan zaten Kuzey Irak\'a falan asker götürüyorlardı. Biraz daha sakinleşsin öyle geçeceğim\' demişti. Nasip olmadı. Vatana hizmetten başka bir hayali yoktu zaten. Şehit olmayı istiyordu. \'Ben şehit olursam ağlamayın, üzülmeyin\' diyordu. Mekanı cennet olsun. 5 yılı dolduracaktı bu ocak ayında. Bekardı\" diye konuştu.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve beraberindekiler de şehidin babaevine gelerek, taziye ziyaretinde bulundu.

FOTOĞRAFLI