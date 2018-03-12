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Ispartalı uzman çavuş şehit oldu

Ali ÇEVİKBAŞ- Mesut MADAN/ISPARTA, (DHA) – AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşun Isparta nüfusuna kayıtlı Göksel Koç (40) olduğu ve ailesiyle birlikte Ağrı’da yaşadığı belirtildi

12 Mart 2018 23:06

Ali ÇEVİKBAŞ- Mesut MADAN/ISPARTA, (DHA) – AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşun Isparta nüfusuna kayıtlı Göksel Koç (40) olduğu ve ailesiyle birlikte Ağrı’da yaşadığı belirtildi.
Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç’un Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Evli ve 2 çocuk babası Göksel Koç’un ailesiyle birlikte Ağrı’da oturduğu kaydedildi. Şehidin babasının bir süre önce vefat ettiği, annesinin ise yazları köyde, kışın da oğlunun yanında kaldığı belirtildi.
Şehit Göksel Koç’un astsubay olan ağabeyinin yaklaşık 10 yıl önce kızı ve eşinin öldüğü trafik kazası sonrası yatalak hale geldiği ve yaklaşık 2 yıl önce de yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Şehit Göksel Koç’un cenazesinin bu akşam askeri uçakla Isparta’ya getirilmesi ve yarın köyde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi planlanıyor.

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