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Isparta'da yanan ev çöktü: 1 ölü

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyünde, Mehmet- Fadime Zengin çiftinin evinde çıkan yangın nedeniyle çökme meydana geldi

29 Ocak 2018 12:16

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA) - ISPARTA\'nın Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyünde, Mehmet- Fadime Zengin çiftinin evinde çıkan yangın nedeniyle çökme meydana geldi. Yangın sonrası itfaiye ekibinin çalışmasıyla enkaz altında Mehmet Zengin\'in (85) cansız bedenine ulaşılırken, eşi Fadime Zengin\'i (80) ise arama çalışmaları sürüyor.
Madenli köyünde, gece saatlerinde, Mehmet- Fadime Zengin çiftinin yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köylüler, durumu itfaiye ve sağlık ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Alevlerin kısa sürede sardığı ve kullanılamaz hale gelen ev, aniden çöktü. Yangını söndürmek için Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir\'den çok sayıda itfaiye ekibi köye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü. İtfaiye ekibi, daha sonra Mehmet Zengin\'in cenazesine ulaşarak, enkazdan çıkardı. Zengin\'in cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Enkaz altında olduğu tahmin edilen Fadime Zengin\'e ulaşmak için ise itfaiye ve AFAD ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. 
Öte yandan, Yalvaç Kaymakamı ve Gelendost Kaymakam vekili Aytekin Yılmaz ile Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin de yangın söndürme ve enkaz kaldırma çalışmalarını olay yerine gelerek, takip etti. Yangında 3 ev daha zarar görürken, bu evlerde yaşayan olmaması, can kaybını önledi.

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