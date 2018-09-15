Isparta'da üzüm hasadı turizmi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da gül ve lavanta turizmine son dönemde üzüm turizmi de eklendi. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistler bölgedeki üzüm bahçelerini gezip, fotoğraf çektirirken, kendi üzümlerini de bağdan kendileri topluyor.

Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü son dönemde turistik gezilerin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Mayıs ayında gül hasadıyla başlayıp, lavanta üretimiyle devam eden dönemde yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgede son dönemde ise üzüm hasadı turizmi oluştu. Gül ve lavanta bahçelerini görmek için gelen turistler üzüm bahçelerine ilgi göstermeye başladı. Kuyucak köyü tur şirketleriyle yapılan anlaşma sonrası Çin, Güney Kore ve Tayland\'dan gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

SEKTÖR İLERLEME KAYDETTİ

Kuyucak köyünde hem gül hem lavanta hem de üzüm hasadı gerçekleştiren Hüseyin Avcı, yılın 5 ayını turizm adına umutlu geçtiğini söyledi. Her yıl 1 Mayıs itibariyle gül hasadıyla başlayan ve haziran ayı ortasında lavanta üretimiyle devam eden sezonun, ağustos ayı sonunda üzüm hasadıyla sona erdiğini anlatan Hüseyin Avcı, bölgede turizm sektörünün gün geçtikçe ilerleme kaydettiğini vurguladı.

ÜZÜMLERİ KENDİLERİ TOPLUYOR

Yaklaşık 7 bin metrekare alanda üretimi yapılan üzüm bahçelerinde turistleri gezdirdiklerini kaydeden Avcı, \"İlk olarak üzüm kopartıp tattırıyoruz. Bahçelerin içinde fotoğraf çektiriyorlar. Üzüm almak isteyenler olursa ellerine makas vererek satın alacakları üzümleri kendilerine toplatıyoruz. Daha sonra da satışımızı yapıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI