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Spor

'Galatasaray Benzema'yı transfer edecek'

Bu sezon Real Madrid forması ile Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da 10 maça çıkan Benzema, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemesine rağmen eleştirilerden kurtulamadı

10 Ekim 2013 14:05

Galatasaray, yeni teknik direktörü Roberto Mancini'nin gelmesi ile birlikte Avrupa basınında transfer haberlerinin gözdesi haline geldi. İİspanya'da yayın yapan La Nueva España gazetesi'nin haberine göre, sarı-kırmızılılar son dönemde Real Madrid'de gösterdiği performans ile eleştirilerin hedefinde yer alan Karim Benzema ile ilgilendiği iddia edildi.

 

Ana hedef forvet mi?

 

Galatasaray'ın ocak ayında açılacak kış transfer döneminde bir forvet transferi yapmak için girişimlere başlayacağı ve Fransız golcüyü de listesine aldığı belirtildi. Yeni teknik direktör Roberto Mancini'nin ise eski öğrencisi Aleksandar Kolarov'un transferi için istekli olduğu vurgulanırken, 'ana hedefin' ise bir forvet transferi olduğu öne sürüldü. Öte yandan son dönemde Rus basınında da G.Saray'ın Anzhi'nin Fildişili forveti Lacina Traore'nin peşinde olduğu iddia edildi.

Birkaç gün önce de İspanyol gazeteleri Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Karim Benzema'ya teklif gelmesi durumunda gönderilmesi yönünde yönetime rapor verdiğini yazarken, 25 yaşındaki futbolcunun da düşük vergi nedeniyle Türkiye'yi seçenekleri arasında üst sıralarda değerlendireğini kaydetti.

Bu sezon Real Madrid forması ile Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da 10 maça çıkan Benzema, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemesine rağmen eleştirilerden kurtulamadı.
 

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