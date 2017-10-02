İspanya'ya Katalonya baskısı

İspanya Katalonya'daki tartışmalı referandumun ardından uluslararası baskıyla karşı karşıya.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, İspanya'dan bağımsızlığın oylandığı ve öncesinde yasa dışı ilan edilen Katalonya'daki referandum esnasında meydana gelen şiddet eylemlerinden rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin yayınladığı yazılı açıklamada, İspanyol makamlarından şiddet eylemleriyle ilgili bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma beklediğini belirtti ve soruşturmanın tarafsız yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

El Hüseyin açıklamasında, "Katalonya'da pazar günü meydana gelen şiddetten çok rahatsız oldum. Mevcut durumun, demokratik özgürlüklere tam saygı ve siyasi diyalog yoluyla çözüleceğine güçlü şekilde inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası toplumun çağrısı

AB ve Almanya'dan da benzer talepler geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "Karşılıklı çatışmanın çabucak diyaloğa dönüşmesi gerektiğini" belirterek, "şiddet hiçbir zaman politik bir araç olamaz" dedi.

Brüksel'den yapılan açıklamada aynı zamanda referandumun İspanyol yasalarına uygun olmadığı vurgulandı. AB Komisyonu soruna uzun süre sessiz kalmakla eleştirilmişti.

AB Dönem Başkanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a çağrıda bulunarak "şiddette son verilmesini" istedi. Tusk, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, Rajoy ile yaptığı telefon görüşmesinde şiddetin tırmanmasını engellemesini istediğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de bir açıklama yaparak, Madrid ve Barselona yönetimlerine itidalli olma çağrısında bulundu, tırmanan gerilimle yeni bir boyut kazanan sorunun diyalog yoluyla aşılmasını istedi.

Alman hükümeti de sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Mevcut durumun, İspanyol yasaları çerçevesinde, demokrasi ve diyalog yoluyla bir an önce normalleşmesini umduğunu" belirtti.

Katalon makamları pazar günü İspanyol yetkililerince şiddet kullanılarak engellenmek istenen referandumda 840 kişinin polis müdahalesi sonucu yaralandığını duyurdu.

Başkent Madrid'de açıklama yapan İspanyol hükümeti, İspanyol anayasasına aykırı kabul edilen referandumu engelemekte kararlı olduğunu duyurmuştu.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi, yapılan oylamada seçmenlerin yüzde 90'ının bağımsızlık yönünde oy kullandığını belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DPA/AP,MK/ÖA