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Spor

İspanya'nın yarı finaldeki rakibi Slovenya oldu

Slovenya - Letonya: 103-97 İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Slovenya, Letonya'yı 103-97 mağlup ederek yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu

13 Eylül 2017 02:31

Slovenya - Letonya: 103-97

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Slovenya, Letonya\'yı 103-97 mağlup ederek yarı finalde İspanya\'nın rakibi oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 34-23\'lük Slovenya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte önce skoru dengeleyip daha sonra öne geçen Letonya, ilk yarıyı 55-51 önde kapattı.
Üçüncü periyotta tekrardan maçı domine etmeye başlayan Slovenya, son periyoda 10 sayılık farkla üstün girdi. Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan Slovenya, sahadan 103-97 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Maçın en skorer ismi attığı 34 sayıyla Letonya\'dan Kristaps Porzingis olurken, Sloven oyuncu Luka Doncic 27 sayı üretti.

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