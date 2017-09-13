İspanya'nın yarı finaldeki rakibi Slovenya oldu

Slovenya - Letonya: 103-97

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Slovenya, Letonya\'yı 103-97 mağlup ederek yarı finalde İspanya\'nın rakibi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 34-23\'lük Slovenya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte önce skoru dengeleyip daha sonra öne geçen Letonya, ilk yarıyı 55-51 önde kapattı.

Üçüncü periyotta tekrardan maçı domine etmeye başlayan Slovenya, son periyoda 10 sayılık farkla üstün girdi. Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan Slovenya, sahadan 103-97 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Maçın en skorer ismi attığı 34 sayıyla Letonya\'dan Kristaps Porzingis olurken, Sloven oyuncu Luka Doncic 27 sayı üretti.