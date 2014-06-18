İspanya’nın kader günü



Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'na bu akşam B grubunda ikinci karşılaşmalar oynanırken A grubunda da tek maç var.

Günün ilk müsabakası A grubunda TSİ 19:00’da Porto Alegre kentinde Avustralya ile Hollanda arasında oynanacak. Gruptaki ilk maçında son Dünya ve Avrupa Şampiyonu İspanya’yı 5-1 mağlup ederek büyük sükse yapan “Portakallar” Avustralya maçınında da favorisi.

İlk maçında Şili’ye 3-1 kaybeden Avustralya ise güçlü rakibi Hollanda'dan çekinmiyor. Takımın oyuncularından Mathew Leckie “bu gibi büyük turnuvaların her türlü sonuca açık olduğunu” dile getirirken Hollanda’nın yıldız golcüsü Robin Van Persie ise “İspanya maçının geride kaldığını ve hayal kırıklığı yaşamamak için Avustralya maçına tam konsantre olarak çıkmaları gerektiğini” belirtti. Beira Rio Stadı'ndaki karşılaşmayı Cezayirli Djamel Haimoudi yönetecek.

'Ölüm kalım maçımız'

B Grubu’nun diğer maçı İspanya ile Şili arasında oynanacak. Son altı yılda katıldığı bütün büyük turnuvalarda şampiyon olan İspanya, Hollanda hezimetinin ardından Şili karşısına gururu kırılmış olarak çıkıyor.

Karşılaşmanın kendileri için ne derece önemli olduğunu orta saha oyuncularından Ces Fabregas, “Bu bizim ölüm kalım maçımız olacak” sözleriyle dile getiriyor. TSİ 22:00’da Rio de Janeiro’daki futbol mabedi Maracana Stadı’nda oynanacak müsabakaya Şili daha rahat çıkıyor. İlk grup maçında Avustralya'yı 3-1 yenen Güney Amerika temsilcisi ikinci tur biletini garantilemek için İspanya'yı da yenme azminde. Zorlu mücadeleyi ABD'li Marc Geiger yönetecek.

A grubunda ikinci maçların ardından son şampiyon İspanya'nın turnuvadan elenmesi ihtimali bulunuyor. 'Matadorlar'ın Şili'ye de kaybetmesi ve Hollanda'nın da Avustralya'yı yenmesi halinde Hollanda ve Şili 6'şar puana ulaşacak. Bu durumda ilk iki takımın bir üst tura çıkacağı grupta İspanya'nın bu şansı kalmayacak.

Puansız iki takımın varolma mücadelesi

Günün son müsabakası A grubunda Kamerun ile Hırvatistan’ı karşı karşıya getirecek. Sıcak ve nemli havasıyla Amazon bölgesindeki Manaus kentinde oynanacak maça iki takım da puansız çıkıyor.

Kamerun’da en büyük sorun, yıldız oyuncu Samuel Eto’o’nun sakatlığı. Maç saatine kadar iyileşmesi nerede ise imkansız olan futbolcunun yokluğu şüphesiz takımın gücünü azaltıyor.

Hırvatistan cephesindeyse hâlâ Brezilya ile oynanan turnuvanın açılış maçında aleyhlerine verilen "haksız" penaltının öfkesi var. Öte yandan ilk maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Bayern Münihli golcü Mario Mandzukic'in bu akşam kadrodaki yerini alması bekleniyor.

Hırvatistan’ın hedefi maçı galip tamamlayarak, Dünya üçüncüsü olduğu 1998'den sonra ilk defa bir dünya şampiyonasında ikinci tura kalma yolunda üç puan alıp iddiasını devam ettirebilmek. Arena Amazonos’ta TSİ sabaha karşı 01:00’de oynanacak müsabakada Portekizli hakem Pedro Proenca düdük çalacak.