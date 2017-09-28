İspanya’da tutuklanan Hamza Yalçın serbest

Türkiye'nin talebiyle uluslararası polis teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı gerekçesiyle 3 Ağustos'ta Barcelona'da tutuklanan gazeteci-yazar Hamza Yalçın bugün şartlı serbest bırakıldı.

El Periodico adlı gazete, Yalçın'ın haftada bir kez adli makamlara imza vermesi şartıyla salıverildiğini ve pasaportuna da el konulduğunu bildirdi.

İspanyol medyası, 1984 yılından bu yana İsveç'te yaşayan ve İsveç vatandaşı olan Yalçın'ın şartlı salıverilmesine karar verdiğini, ancak mahkeme heyetinin Türkiye'nin iade talebi konusunda ise henüz bir karar vermediğini duyurdu.

Terör propagandası suçu

Türk makamları 59 yaşındaki Hamza Yalçın'ı "terör propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a hakaret etmekle" suçluyor. Türkiye bu gerekçelerle nterpol Yalçın hakkında yakalama emri çıkartmasını sağlamış ve Yalçın bu emir uyarınca İspanya'da tutuklanmıştı.

Almanya vatandaşı yazar Doğan Akhanlı da 19 Ağustos'ta Türkiye'nin talebi uyarınca Madrid'te tutuklanmıştı. Bu tutuklamalar uluslararası camiada sert eleştirilere yol açmıştı. Ankara'nın Türkiye dışındaki muhaliflere karşı harekete geçtiği belirtilerek Ankara'ya Interpol'ü amaçlarına alet ettiği suçlaması yöneltilmişti.

Alman hükümetinin protestoları sonucunda Akhanlı 20 Ağustos günü Madrid'te kalması şartıyla serbest bırakılmıştı. Türkiye'nin iade istemine ilişkin mahkeme kararı çıkana kadar Akhanlı Madrid'i tek edemiyor.

AFP/dpa/ÇA/HS

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