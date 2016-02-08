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Dünya
Deutsche Welle

İspanya'da terörle mücadele operasyonu

İspanya'da IŞİD ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

08 Şubat 2016 10:18


İspanya'da, IŞİD ve El Kaide ile temasta bulundukları zannıyla 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar, Valencia, Alicante ve İspanya'nın Kuzey Afrika'da sahip olduğu toprak parçası Ceuta'da yapıldı. Yakalanan kişilerin Suriye, Ürdün ve Fas asıllı İspanya vatandaşları oldukları açıklandı.

Operasyonun, yabancı terör örgütleri IŞİD, El Kaide ve El Nusra cephesinin yurt dışındaki destekçileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında düzenlendiği belirtildi. Zanlılardan biri, Suriye ve Irak'a ateşli silah, mühimmat ve patlayıcı hammaddesi göndermekle suçlanıyor. Malzemenin yardım konteynerleriyle bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IŞİDIŞİD KaideValencia AlicanteKuzey AfrikaCeutaSuriyeFasIŞİD Kaide NusraIrakDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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