İspanya'da terörle mücadele operasyonu



İspanya'da, IŞİD ve El Kaide ile temasta bulundukları zannıyla 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar, Valencia, Alicante ve İspanya'nın Kuzey Afrika'da sahip olduğu toprak parçası Ceuta'da yapıldı. Yakalanan kişilerin Suriye, Ürdün ve Fas asıllı İspanya vatandaşları oldukları açıklandı.

Operasyonun, yabancı terör örgütleri IŞİD, El Kaide ve El Nusra cephesinin yurt dışındaki destekçileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında düzenlendiği belirtildi. Zanlılardan biri, Suriye ve Irak'a ateşli silah, mühimmat ve patlayıcı hammaddesi göndermekle suçlanıyor. Malzemenin yardım konteynerleriyle bölgeye gönderildiği öğrenildi.