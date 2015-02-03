İspanya'da teröre karşı ittifak

İktidardaki Halk Partisi'nin (PP) lideri Mariano Rajoy ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) genel başkanı Pedro Sanchez, ceza yasasında değişiklikler öngören tasarı üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Yeni düzenleme terör suçlarına verilen cezaları ağırlaştırıyor. Terör zanlıları ve şüphelilerin takibinde polis ve yargı birimlerinin yetkileri genişletiliyor.
Fransa'da "Charlie Hebdo" mizah dergisine düzenlenen terör saldırısının ardından birçok Avrupa ülkesinde terörle mücadele yasalarının sertleştirilmesi gündeme gelmişti.