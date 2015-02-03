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Dünya
Deutsche Welle

İspanya'da teröre karşı ittifak

İspanya'da terörle mücadele yasalarının sertleştirilmesi konusunda iktidar ve ana muhalefet partisi uzlaşmaya vardı.

03 Şubat 2015 12:18

İktidardaki Halk Partisi'nin (PP) lideri Mariano Rajoy ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) genel başkanı Pedro Sanchez, ceza yasasında değişiklikler öngören tasarı üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Yeni düzenleme terör suçlarına verilen cezaları ağırlaştırıyor. Terör zanlıları ve şüphelilerin takibinde polis ve yargı birimlerinin yetkileri genişletiliyor.

Fransa'da "Charlie Hebdo" mizah dergisine düzenlenen terör saldırısının ardından birçok Avrupa ülkesinde terörle mücadele yasalarının sertleştirilmesi gündeme gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Halk PartisiMariano RajoySosyalistPartisiPedro SanchezHebdo34;AvrupaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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