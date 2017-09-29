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Dünya
Deutsche Welle

İspanya'da referandum gerginliği

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesindeki bağımsızlık referandumunun akıbeti meçhul. Polise seçim lokallerini kapatma emri verildi. Katalonya yönetimi ise 1 Ekim'deki referandumu iptal etmeyi düşünmüyor.

29 Eylül 2017 13:06

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont Madrid'e meydan okumaya revam ediyor. Bağımsızlık referandumunun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamasını isteyen Puigdemont Alman televizyonuna (ARD) verdiği mülakatta "demokrasiye uymayan durumlara rağmen değişmeyen, hatta güçlenen bir şey varsa onun da seçmenin oylamaya katılma azmi olduğunu" söyledi. Puigdemont "Katalanlar oy vermeye 15 gün öncesinden daha hevesliler. Bunu durdurmak artık mümkün değildir” dedi.

Carles Puigdemont Twitter hesabından oy pusulalarının basılışını gösteren bir video da yayınladı.

Ancak oy pusulasına kimin çarpı koyabileceği şüpheli. Pazar günkü oylamayı önlemek için polise bütün seçim lokallerini kapatması tebliğ edildi. Polis aynı zamanda oy pusulalarına ve oy sandıklarına el koymakla da görevlendirildi. Madrid yönetimi Katalonya'ya binlerce polis gönderdi. İspanya Sosyalist Partisi'nden Patxi Lopez referandumdan ümitli olmadığını şöyle anlattı: "Pazar günü halkoylaması yapılmayacak. Ayrılıkçılar muhakkak halkı seferber edeceklerdir. Ama bu bir referandum değildir ve halkı daha fazla böler. Bu durum beni endişelendiriyor. Bu çılgınlığa son verilip diyalog başlatılsa daha iyi olmaz mı?”

Ama artık kimsenin referandum tamamlanana kadar konuşmaya niyeti yok. Pazar günü şiddet olaylarının patlak vermesi herkesin ortak endişesi. İspanyol medyası Avrupa'daki otonom grupların Barcelona'nın yolunu tuttuğunu bildiriyor. Aşırı sağcıların da kente aktıkları haber veriliyor. Özerk Bölge Başkanı Carles Puigdemont taraftarlarına oy kullanırken olay çıkarmamayı tembih ediyor ve "şiddeti katiyetle onaylamayacaklarını ve şiddetin Katalonya için hiçbir zaman söz konusu olmadığını" söylüyor.

Şiddet korkusu

Pazar günü sokak çatışmaları çıkar mı, bilinmez ama film ve fotoğrafların mücadelesine tanık olacağımız kesin. Ayrılıkçılar Katalanları sabahın erken saatlerinde seçim lokallerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya çağırıyor. Amaçları bütün dünyaya ‘barış içinde oy verme hakkını kullanmasına izin verilmeyen insan kalabalığı' imajını yaymak.

Bağımsızlık yanlıları şimdiden taraftarlarını seferber ettiler. Çarşamba günü öğrenciler İspanya hükümetinin tutumunu protesto amacıyla dersleri boykot ettiler. Eğitim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü İnnigo Mendez de Vigo ‘skandal' olarak nitelediği eylemi şöyle yorumladı: "Çocukların suç ortağı gibi kullanılması son derece kötü bir örnektir. Çocuk ve gençlere asıl yasalara uymalarının gerektiği öğretilmelidir.”

Madrid hükümeti ve İspanya Anayasa Mahkemesi Katalonya yönetiminden yasalara uyulup referandumun iptal edilmesini istiyor. Ancak Katalanlar açısından çoktan ok yaydan fırladı. Nereye düşeceği de belli değil.

© Deutsche Welle Türkçe

Marc Dugge / Madrid

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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