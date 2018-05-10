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Dünya
Deutsche Welle

İspanya'da Eurovision'a boykot çağrısı

İspanya'da Eurovision tartışması yaşanıyor. Nedeni ülkeyi finallerde temsil edecek olan müzisyenlere olan tepki.

10 Mayıs 2018 22:49

Bu yıl İspanya'da Eurovison Şarkı Yarışması heyecanı, Katalonya'nın bağımsızlık tartışmalarının gölgesinde yaşanıyor.

Muhafazakar Hristiyan örgüt "Hazte Oir" İspanya'yı yarışmada temsil eden 21 yaşındaki Alfred Garcia ile 19 yaşındaki Amaia Romero'yu "devlet karşıtı bir duruş sergilemekle" suçlayarak boykot çağrısı yaptı. Örgütün internet sayfasında İspanyollardan yarışmanın finalini izlememesi isteniyor. Başlatılan imza kampanyasına destek verenlerin sayısının da 40 bine yaklaştığı belirtiliyor.

İspanya'daki Eurovision tartışmasının arkasında, müzisyen Alfred Garcia'nın, partneri Amaia Romero'ya İspanya karşıtı bir kitap hediye ettiği yönünde çıkan haberler yatıyor. Yoğun eleştirilerin hedefi olan 21 yaşındaki yarışmacı, kitabın Katalonya'nın bağımsızlık girişimi ile ilişkisi olmadığını söylüyor. Romero "Bu, siyaset ya da bağımsızlık üzerine bir kitap değil. Yalnızca hiciv" diyor.

Çift, Cumartesi günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilecek olan Eurovision finalinde "Tu Canción" (Senin şarkın) adlı şarkıyla İspanya'yı temsil edecek.

dpa/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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