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BBC Türkçe

İspanya'da ETA 'tamamen silahsızlanacak'

İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden militan grup ETA'nın 8 Nisan itibariyle tamamen silahsızlanacağı öne sürüldü

18 Mart 2017 21:34

İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden militan grup ETA'nın 8 Nisan itibariyle tamamen silahsızlanacağı öne sürüldü.

Bask bağımsızlığından yana olan çevreci grup Bizi'den aktivist Txetx Etcheverry, Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, örgütün silahsızlanma sürecinin sorumluluğunu üstlendiklerini söyledi.

Örgütün tamamen silahsızlanması için 8 Nisan tarihini verdi.

Fransa'nın AFP haber ajansına konuşan ve ismini vermeyen bir başka kaynak da 8 Nisan tarihini teyit etti.

2011 yılında tek taraflı olarak ateşkes ilan eden ETA, son yıllarda lider kadrosundan çok sayıda kişinin tutuklanması ve silahlarının ele geçirilmesiyle gücünü iyice kaybetmişti.

İspanya hükümetinden ETA'nın silahsızlanması konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

Sadece İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido'nun, "ETA'nın yapması gereken tamamen çözülmek ve ortadan kaybolmak. Silahsızlanmak için vakti vardı ve karşılığında bir şey alamayacağını biliyor" şeklinde tweet attığı görüldü.

Bask bölgesel yönetiminin lideri Iñigo Urkullu, ETA'nın tamamen silahsızlanması için her şeyi yapmaya hazır olduklarını, ancak her şeyin ellerinde olmadığını vurguladı.

İspanya Başbakanı Rajoy, kendinden önceki yönetimleri eleştirerek ETA ile müzakere edilmeyeceğini ilan etmişti.

ETA, 1959 yılında diktatör General Franco döneminde Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele vermek amacıyla kurulmuştu.

1973 yılında Franco döneminin başbakanı başbakanı Luis Carreo Blanco'nun öldürüldüğü bombalı eylemi düzenledi.

Bu saldırı, dünyanın dikkatini ETA üzerine çekti.

ETA'nın düzenlediği eylemlerde 800'den fazla kişi öldü. 2001 yılında Avrupa Birliği, İspanya hükümeti için bir zafer olarak nitelenen bir kararla, ETA'yı terörist örgüt olarak ilan etti.

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