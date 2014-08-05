İspanya İsrail'e silah satışını durdurdu

Ağustos ayı boyunca İsrail'e yönelik silah ihracat izinlerini askıya alan İspanya hükümeti, Eylül’de bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağına karar verecek. Söz konusu kararın, geçen hafta Ticaret, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasında yapılan ortak toplantıda alındığı belirtildi.

CİHAN ve DHA’da yer alan habere göre, İspanya 2013'te İsrail'e yönelik silah ihracatını 2012'ye göre yüzde 87 artırarak, 4,9 milyon euroluk silah satmıştı. İsrail ordusuna son yılların en büyük silah ihracatını gerçekleştiren Madrid hükümeti, bomba, roket, torpido, füze ve el bombası satışına onay vermişti. İspanya, geçen sene bu satışlardan 3,6 milyon euro gelir elde etmişti.

'İsrail'in yaptığı savunma değil soykırım'

Uruguay Devlet Başkanı Jose Pepe Mujica, İsrail'in Gazze'de bir Birleşmiş Millet okulunu bombalamasının savunmayla ilgisi olmadığını, yaptığının "soykırım" olduğunu söyledi. Mujica ülkesinde yayımlanan El Pais gazetesine "Hastanelerin, çocukların ve yaşlıların üzerine bomba yağdırılırsa bu bana soykırım gibi gözükür" açıklaması yaparak İsrail'i sert bir dille kınadı.

Kendisine yöneltilen Benjamin Netanyahu'nun kendisini ve ülkesini savunma hakkına inanıyor musunuz sorusunu "Herkesin kendini savunma hakkı vardır ancak bazı şeyler bu savunma şeklinin içine girmezö sözleriyle yanıtlayan Mujica Ortadoğu'daki gelişmelerden çok endişeli olduğunu belirterek, "Çünkü her zaman en savunmasız olanlar en fazla acı çekenlerdir" dedi.

Uruguay Dışışleri Bakanlığı da İsrail saldırılarını "savaş suçu" olarak nitelendirip kınamıştı.

Arjantin de kınadı

İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırısına Arjantin'de sessiz kalmadı. Arjantin Dışışleri Bakanlığı İsrail'in BM okulunu bombalamasını yayınladığı bir bildiriyle kınadı.

"Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler tesisleri sivilleri askeri saldırılardan koruyan son kalelerdir" denilen bildiriden, saldırının sorumluların bir an önce adalet önüne çıkartılması istendi.