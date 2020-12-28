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Dünya

İspanya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini geçti

28 Aralık 2020 22:17

İspanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 4 günde 298 artışla 50 bin 122 oldu.

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