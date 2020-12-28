İspanya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini geçti

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Covid-19 verilerine göre, yeni vaka sayısı 24 Aralık'tan bugüne 24 bin 462 artışla 1 milyon 879 bin 413'e çıktı.

Son 4 günde salgınla bağlantılı 298 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da ölenlerin sayısı 50 binin üzerine çıktı.

Avrupa'da bugüne kadar salgında en fazla ölümün olduğu ülkeler sırasıyla İtalya, İngiltere, Fransa ve Rusya olurken, İspanya 5. sırada bulunuyor.

İspanya'da 24 Aralık'ta, her 100 bin kişide tespit edilen Covid-19 vakası 262 iken bugün itibarıyla bu rakam 246'ya düştü.

Covid-19 nedeniyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.