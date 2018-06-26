İspanya - Fas: 2-2

KALİNİNGRAD,(DHA)

STAT: Kaliningrad

HAKEMLER: Irmatov Ravshan, Rasulov Abdukhamidullo, Saidov Jakhongir

İSPANYA: De Gea, Carvajal, Alba, Pique, Ramos , Busquets, Thiago (Dk. 74 Asensio), Silva (Dk. 84 Rodrigo), Isco, Iniesta, Costa (Dk. 74 Aspas)

FAS: El Kajoui, Hakimi, Dirar, Saiss, Costa, Boussoufa, Ahmadi, Ziyech (Dk. 85 Bouhaddouz), Amrabat, Belhanda (Dk. 63 Fajr), Boutaib (Dk. 71 Nesyri)

GOLLER: Dk. 19 Isco, Dk. 90+2 Aspas (İspanya) - Dk. 14 Boutaib, Dk. 81 Nesyri (Fas)

SARI KARTLAR: Ahmadi, Amrabat, Boussoufa, Da Costa, Hakimi, El Kajoui (Fas)

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu son hafta mücadelesinde İspanya ile Fas 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte İspanya puanını 5\'e yükselterek grubu lider olarak tamamlarken, Fas bir puanla turnuvaya veda etti. İspanya\'nın son 16 turundaki rakibi, A Grubu\'nu ikinci sırada tamamlayan Rusya olacak.

14\'üncü dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Boutaib, topu ağlara gönderdi: 0-1.

19\'uncu dakikada Iniesta\'nın ceza sahasının sol tarafından attığı pasta topla buluşan Isco, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.

81\'inci dakikada Fajr\'ın kullandığı köşe vuruşunda Nesyri kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+2\'nci dakikada Carvajal\'ın sağ kanattan açtığı ortada topa şık bir vuruş yapan Aspas, topu filelere gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2\'lik beraberlikle sonuçlandı.