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Spor

İspanya - Fas: 2-2

KALİNİNGRAD,(DHA) STAT: Kaliningrad HAKEMLER: Irmatov Ravshan, Rasulov Abdukhamidullo, Saidov Jakhongir İSPANYA: De Gea, Carvajal, Alba, Pique, Ramos , Busquets, Thiago (Dk

26 Haziran 2018 02:14

KALİNİNGRAD,(DHA)

STAT: Kaliningrad
HAKEMLER: Irmatov Ravshan, Rasulov Abdukhamidullo, Saidov Jakhongir
İSPANYA: De Gea, Carvajal, Alba, Pique, Ramos , Busquets, Thiago (Dk. 74 Asensio), Silva (Dk. 84 Rodrigo), Isco, Iniesta, Costa (Dk. 74 Aspas)
FAS: El Kajoui, Hakimi, Dirar, Saiss, Costa, Boussoufa, Ahmadi, Ziyech (Dk. 85 Bouhaddouz), Amrabat, Belhanda (Dk. 63 Fajr), Boutaib (Dk. 71 Nesyri)
GOLLER: Dk. 19 Isco, Dk. 90+2 Aspas (İspanya) - Dk. 14 Boutaib, Dk. 81 Nesyri (Fas)
SARI KARTLAR: Ahmadi, Amrabat, Boussoufa, Da Costa, Hakimi, El Kajoui (Fas)

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu son hafta mücadelesinde İspanya ile Fas 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte İspanya puanını 5\'e yükselterek grubu lider olarak tamamlarken, Fas bir puanla turnuvaya veda etti. İspanya\'nın son 16 turundaki rakibi, A Grubu\'nu ikinci sırada tamamlayan Rusya olacak.

14\'üncü dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Boutaib, topu ağlara gönderdi: 0-1.
19\'uncu dakikada Iniesta\'nın ceza sahasının sol tarafından attığı pasta topla buluşan Isco, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.
81\'inci dakikada Fajr\'ın kullandığı köşe vuruşunda Nesyri kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
90+2\'nci dakikada Carvajal\'ın sağ kanattan açtığı ortada topa şık bir vuruş yapan Aspas, topu filelere gönderdi: 2-2.
Karşılaşma 2-2\'lik beraberlikle sonuçlandı.

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