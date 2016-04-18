İslami sembollere yasak tartışması



Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, 'İslam dininin Anayasa ile bağdaşmayan bir ideoloji olduğu' yönündeki açıklaması ve minare gibi sembollerin yasaklanması talebini parti programına alma planı yoğun tepkiye yol açtı.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, "AfD liderlerinin başka bir cumhuriyet peşinde olduğunu" söyledi. Mazyek, "AfD anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini istemiyor, bu düzeni ortadan kaldırmak istiyor. O nedenle talepleri İslam karşıtı değil anayasa karşıtıdır" dedi.

Hırıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet, AfD'nin İslam karşıtı politikasıyla radikalleşmenin yeni bir aşamasında olduğunu belirtti. Laschet, "Rhein-Neckar-Zeitung" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "Dinlere karşı, bu ülkede yaşayan insanların dini duygularına karşı seçim kampanyası başlatılması görülmemiş bir uygulama. Bu, ülkemizi bölecek, anayasal güvence altındaki din ve inanç özgürlüğünü ihlal edecektir" dedi.

'Bir inanca topyekun kara çalınıyor'

Hıristiyan Birlik'in (CDU/CSU) kilise ve dinî cemaatler sorumlusu Franz Josef Jung, "AfD'nin İslam'a yaklaşımı, anayasayla uyumlu olmayan bir aşırı düşünce tarzını ortaya koyuyor. Bir inanca topyekun kara çalınıyor, minare yasağıyla din özgürlüğü kısıtlanmak isteniyor" görüşünü dile getirdi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) kilise ve dinî cemaatler sorumlusu Kerstin Griese de AfD'nin girişimini eleştirdi. Girişimi anayasa ihlali olarak tanımlayan Griese, "AfD aşırı derecede tehlikeli şekilde ön yargıları körüklüyor. Elbette anayasaya uyan bir İslam var. Bu, burada yaşayan Müslümanların yüzde 90'ından fazlası tarafından tatbik ediliyor" ifadelerini kullandı.

AfD İslam karşıtlığını parti programına yazacak

Alman medyasında hafta sonunda yer alan haberlere göre, AfD iki hafta sonra Stuttgart kentinde yapılacak parti kongresinde İslam karşıtı tavrını ilk parti programına almayı hedefliyor. Söz konusu plan, umuma açık yerlerde İslami sembollerin yasaklanmasını öngörüyor.

AfD Genel Başkan Yardımcısı Beatrix von Storch, "İslam'ın kendisi anayasayla bağdaşmayan siyasi bir ideolojidir" açıklamasında bulundu. AfD'nin Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı ve diğer Başkan Yardımcısı Alexander Gauland ise "İslam Katolik veya Protestan Hristiyanlık gibi bir din değil, aksine entelektüel anlamda hep devletle bağlantılı oldu. Bu nedenle Almanya'nın İslamlaşması bir tehlike arz etmektedir" dedi.