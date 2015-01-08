'İslam diniyle ilgisi yok'



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Paris saldırısından ötürü İslam dininin suçlanamayacağını söyledi.

"Süddeutsche Zeitung" gazetesinin sorularını yanıtlayan Thomas de Maiziere, "terör saldırılarının İslam diniyle bir ilgisi yok" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine mensup Almanya İçişleri Bakanı, "Bu tür saldırılar toplumun tamamını ve değerler manzumesini hedef alıyor. Saldırı gerekçe gösterilerek ülkemize gelen mülteciler de sırf Müslüman oldukları için zan altında bırakılmamalıdır" dedi.

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine dün düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi ölmüştü.

Saldırganların baskın sırasında "Allahüekber" ve "Peygamberin intikamını aldık" ve "Charlie Hebdo'yu öldürdük" diye bağırdıkları ve El Kaide terör örgütüne mensup olduklarını söyledikleri iddia ediliyor. Uzmanlar, sözkonusu verilerin İslamcı terör ihtimalini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.