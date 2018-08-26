İslahiye'de şehit acısı (3)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bingöl\'ün Karlıova ilçesi kırsalında, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş\'in (28) cenazesi, Malatya\'daki törenin ardından helikopterle Gaziantep\'in İslahiye ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi, buradan Yeniceli Mahallesi\'ndeki baba ocağına son kez getirilerek, helallik alındı. Şehit Uzman Çavuş için ikindi vakti mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Vali Yardımcısı Yaşan Aksanyar, 106\'ncı Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi ile şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin annesi Güler ve eşi Neslihan Ateş, cenaze töreninde Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp, gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Muhammed de babasının tabutunu öptü. Neslihan Ateş, törende ağılayanlara \"Ağlamayın, düşmanlarımız sevinmesin\" diyerek, metanetini korudu.

\'1 EMRAH ÖLÜR, 1000 EMRAH GELİR\'

Şehidin kayınpederi Ömer Odun ise terör örgütüne tepki göstererek, \"Düşmanlarımız sevinmesin. Siz kimin uşaklığını yapıyorsunuz? 1 Emrah ölür, 1000 Emrah gelir. Şerefsizler. Öldürdüğünüz Kürt oğlu Kürt\'tür. Torunum Muhammed\'i hazırlıyoruz\" dedi.

2\'si kız 3 kardeşi olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş\'in cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan namaz sonrası helallik alınıp, askerlerin omuzlarında taşınarak, getirildiği mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Mustafa KANLI- Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)



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