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Dünya
Deutsche Welle

İskoçya'da yük gemisi battı

Danimarka'dan yüklediği çimentoyu İngiltere'nin Liverpool limanına taşıyan bir yük gemisi İskoçya açıklarında battı. Kayıp 8 kişilik mürettebatı arama çalışmaları henüz sonuç vermedi.

05 Ocak 2015 12:25


83 metre uzunluğundaki "Cemfjord" isimli gemi, Danimarka'nın Aalborg Limanı'nda 2 bin ton çimento yükledikten sonra yola çıkmıştı. Kıbrıs bayraklı gemi, İskoçya'nın kuzeyindeki Wick liman kentinin 25 kilometre açığında battı.

Sahil güvenlik yetkilileri, kötü hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını, 7'si Polonyalı, 1'i Filipinli mürettebatın izine henüz rastlanmadığını açıkladı.

Kurtarma ekibinden Bill Farquhar, "Yük gemisinden herhangi bir imdat çağrısı alınmadığını, geminin çok ani bir felakete kurban gittiği ihtimali üzerinde durduklarını" söyledi. Gemiyi işleten armatörlük şirketi, 1984 yılında denize indirilen geminin son olarak geçen ay teftişten geçtiğini açıkladı.

Öte yandan İngiltere'nin güneyinde "Höegh Osaka" adlı kargo gemisi karaya oturdu. Southampton'dan Almanya'ya giden gemi, Wight Adası açıklarında karaya oturarak yan yattı. Otomobil yüklü geminin 25 kişilik mürettebatı helikopter ve sahil güvenlik botlarıyla kurtarıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DanimarkaLiverpoolDanimarka Aalborg LimanıWickPolonyalıFilipinliBill FarquharOsaka34;AlmanyaWight AdasıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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