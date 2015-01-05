İskoçya'da yük gemisi battı



83 metre uzunluğundaki "Cemfjord" isimli gemi, Danimarka'nın Aalborg Limanı'nda 2 bin ton çimento yükledikten sonra yola çıkmıştı. Kıbrıs bayraklı gemi, İskoçya'nın kuzeyindeki Wick liman kentinin 25 kilometre açığında battı.

Sahil güvenlik yetkilileri, kötü hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını, 7'si Polonyalı, 1'i Filipinli mürettebatın izine henüz rastlanmadığını açıkladı.

Kurtarma ekibinden Bill Farquhar, "Yük gemisinden herhangi bir imdat çağrısı alınmadığını, geminin çok ani bir felakete kurban gittiği ihtimali üzerinde durduklarını" söyledi. Gemiyi işleten armatörlük şirketi, 1984 yılında denize indirilen geminin son olarak geçen ay teftişten geçtiğini açıkladı.

Öte yandan İngiltere'nin güneyinde "Höegh Osaka" adlı kargo gemisi karaya oturdu. Southampton'dan Almanya'ya giden gemi, Wight Adası açıklarında karaya oturarak yan yattı. Otomobil yüklü geminin 25 kişilik mürettebatı helikopter ve sahil güvenlik botlarıyla kurtarıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.