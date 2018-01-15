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İSKİ'DEN 2 İLÇE İÇİN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

  Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, Zeytinburnu'nun tamamı ile Fatih'teki bazı bölgelerde yarın 12:30'a kadar su kesin

15 Ocak 2018 19:06

 

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, Zeytinburnu\'nun tamamı ile Fatih\'teki bazı bölgelerde yarın 12:30\'a kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi. 
İSKİ\'den yapılan açıklama şöyle:
Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, 15 Ocak Pazartesi 16:30 ila 16 Ocak Salı 12:30 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği öngörülmektedir.

Su Alamayacak Bölgeler:
Fatih İlçesi: Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük  Mahallelerinin tamamı ile Topkapı Mahallesi\'nin alt kotları.
Zeytinburnu İlçesi: Tamamı
 

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