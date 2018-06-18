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Deutsche Welle

İsim anlaşması Üsküp'te protesto edildi

Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim krizinin çözümü için sağlanan anlaşma Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 2 bin gösterici tarafından protesto edildi. Göstericiler polisle çatıştı.

18 Haziran 2018 13:42

Makedonya ile Yunanistan arasında Makedonya'nın adının değiştirilmesi yönünde sağlanan uzlaşma, Makedonya'nın başkentinde gerginliğe neden oldu. Üsküp'te düzenlenen protesto gösterilerinde çatışma çıktı. Makedon resmi haber ajansı MIA'nın haberine göre 2 bin gösterici parlamento binası önünde güvenlik güçleri ile çatıştı. Aralarında yedi polis ve üç göstericinin bulunduğu çok sayıda çok sayıda kişi yaralandı.

Polis kendisine taş ve havai fişek fırlatan göstericilere karşı biber gazı kullandı. Göstericilerin, polisin parlamento binası önüne kurduğu güvenlik şeridini kırmaya çalıştığı belirtildi. Sosyal medya üzerinden organize olan göstericiler Yunanistan'la uzlaşmaya onay verdiği için Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i protesto ederek, "vatan haini" sloganı attı. Polis gösteride 11 kişiyi gözaltına aldı.

Yunanistan ve Makedonya dışişleri bakanları dün Yunanistan'da iki ülke arasında 27 yıldır süren isim anlaşmazlığını sona erdiren ön anlaşmayı imzalamıştı. İki ülke arasındaki anlaşmaya göre ülkenin adı Kuzey Makedonya olacak. Anlaşmanın Yunanistan ve Makedonya meclisleri tarafından onaylanması gerekiyor. Bunun yanı sıra Makedonya'da referandum yapılması da planlanıyor.

dpa, AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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