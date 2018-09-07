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Işık ihlalini drone tespit etti

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri drone ile tespit ederek ceza kesti

07 Eylül 2018 15:52

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri drone ile tespit ederek ceza kesti.
Isparta Emniyet Müdürlüğü binası önünden havalandırılan drone ile Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde kent merkezi istikametinden SDÜ Yerleşkesi istikametine giden araçlar denetlendi. Toptancılar Sitesi önündeki kavşakta ışık ihlali yapanlar tespit edilerek ileride bekleyen trafik ekiplerine bildirildi. Plakaları tespit edilen araçlar ekip tarafından durdurularak sürücülere 235\'er lira ceza kesildi.
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin kurallara uyması amacıyla caydırıcı olması açısından zaman zaman bu tür uygulamaları yaptıklarını belirtti.

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