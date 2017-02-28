IŞİD'le mücadele planı Trump'a sunuldu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Beyaz Saray'a Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele etmek için yeni planını sundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kampanyası sırasında IŞİD ile daha sert mücadele etmenin gerekliliğini çok sık dile getirmişti.

Göreve geldikten sonra Pentagon'a IŞİD'i tamamen bitirmek için bir plan sunmaları adına 30 gün müddet vermişti.

Trump, IŞİD'in ortaya çıkmasından ve bir türlü hala yok edilememesinden ötürü selefi Barack Obama'yı suçluyordu.

ABD'nin yeni başkanı, örgütü yenmek için yeni bir planı olduğunu söylese de hiçbir zaman bunun ne olduğuna dair detaylı bir açıklama yapmadı.

Pentagon'un sunduğu planın ise son hali henüz netleşmemekle birlikte ilk taslağın çalışmalarını Savunma Bakanı Jim Mattis Trump'ın en üst düzey güvenlik danışmanlarına sundu.

Teklifte IŞİD'le savaşmak için sahaya daha çok ABD askerinin gönderilmesinin yer alabileceği tahmin ediliyor.

AFP haber ajansı bu noktada ABD'nin Türkiye'yi kızdıracak bir şekilde Rakka'yı almak için Suriyeli Kürtleri mi silahlandıracağı yoksa ABD askerlerini mi göndereceği sorusunun önemli olduğunu vurguluyor.

Trump, IŞİD ile mücadele sözünde olduğu gibi kampanyası sırasında verdiği vaatleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyor.

Bu yüzden Salı günü başkan olduktan sonra Kongre'ye ilk defa yapacağı konuşma merakla bekleniyor.

Genelde Amerikan başkanlarının görevde bir yıl kaldıktan sonra gerçekleştirdiği konuşmayı Trump'ın sadece bir ay sonra yapacak olması beklentileri yükseltiyor.

Trump, konuşması sırasında IŞİD ile mücadele planına değinebileceği gibi göç, vergilerin kesilmesi, düzenlemelerin hafifletilmesi, sağlık reformu, ticaret anlaşmaları ve harcamalar üzerinde de konuşabilir.

Trump, aynı zamanda Salı günü yapacağı konuşmada yatırımlarla ilgili önemli bir açıklama da yapacağını söyledi.

Bu da piyasalar tarafında beklentilerin artmasına neden oluyor.

Trump'ın büyük bir yatırım duyurusunda bulunacağını söylemesi New York borsasında Dow Jones endeksinin 12'nci gününü de rekor kırarak tamamlamasına neden oldu.

Bu, endeksin 1987'den beri en uzun kazanım serisi anlamına geliyor.

Piyasalar, Trump'ın salı günü yapacağı konuşmasında daha çok harcama ve vergi kesintisi sözü vermesinin beklentisi içinde.

Trump'ın öncüsü olacağı ekonomik büyümeden en çok pay kapması beklenen enerji, finans ve sağlık şirketlerinin hisseleri en çok yükselenler arasında.